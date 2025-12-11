抵制以色列參賽 冰島成第5個退出「2026歐洲歌唱大賽」國家

冰島國家廣播公司(RUV)10日表示，冰島將不會參加2026年的歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)，因為主辦賽事的歐洲廣播聯盟(EBU)批准了以色列的參賽資格。冰島也成為第5個抵制這項年度音樂競賽的國家。

這項決定將允許以色列參加明年5月在維也納舉行的下一屆歐洲歌唱大賽，此舉已經使得西班牙、荷蘭、愛爾蘭和斯洛維尼亞退出這項競賽，理由是以色列在戰爭戰爭中的行為。

冰島國家廣播公司總裁艾里克森(Stefan Eiriksson)在聲明中指出：「從國內的公眾辯論到對歐洲廣播聯盟上週決定的反應來看，很顯然冰島國家廣播公司的參賽不會帶來喜悅與和平。」

冰島是上週要求針對以色列參賽權進行投票的國家之一。但歐洲廣播聯盟決定不就以色列的參賽權進行投票，並表示通過了一項新的規定，旨在避免各國政府影響賽事。

冰島從未贏得歐洲歌唱大賽，但曾在1999年和2009年獲得雅君。根據歐洲廣播聯盟，歐洲歌唱大賽的歷史可追溯至1956年，收看賽事的觀眾人數已達到約1.6億人。