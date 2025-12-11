抵制以色列參賽 冰島相繼退出2026歐洲歌唱大賽

（中央社斯德哥爾摩10日綜合外電報導）冰島國家廣播公司（RUV）今天宣布，將抵制明年的歐洲歌唱大賽；在以色列獲准參加歐洲歌唱大賽之後，冰島是第5個退出2026年比賽的國家。

主辦單位「歐洲廣播聯盟」（EBU）上週開會結果，讓以色列得以參賽，隨後西班牙、荷蘭、愛爾蘭與斯洛維尼亞等國家，相繼宣布退出這項全球最大規模的現場音樂比賽。

儘管外界強烈批評以色列在加薩的戰爭，也指出以色列利用這場比賽進行政治宣傳，但主辦單位仍決定讓以色列參賽。

「冰島國家廣播公司」延至今天董事會開會之後才做出決定，公司表示，已「決定不參加2026年在奧地利維也納舉行的歐洲歌唱大賽」。

冰島國家廣播公司董事會曾要求「歐洲廣播聯盟」，將以色列國營廣播公司KAN排除在比賽之外。

冰島國家廣播公司又說：「對於上週歐洲廣播聯盟的 決定，冰島方面考量到國內輿情，很明顯地我們參加歐洲歌唱大賽既缺乏喜悅，也無法帶來和平，因此回應不參賽。」

法新社報導，2025年共有37國參賽，由奧地利歌劇歌手JJ奪冠，以色列位居第2。

歐洲歌唱大賽負責人格林（Martin Green）表示，預計2026年將有約35國參與。（編譯：紀錦玲）1141211