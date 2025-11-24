抵制日本改去韓國！濟州島屢見中國旅客「隨地拉屎」 南韓人氣炸崩潰

即時中心／徐子為報導



中國官方抵制赴日旅遊力道持續增強，讓大批中國籍旅客蜂擁轉至南韓旅遊，但這卻讓南韓民眾相當困擾，濟州島當地民眾就目睹一名疑似中國籍女性旅客，竟指示其年幼的孩子在登山步道脫褲拉屎，還擦完屁股就直接溜了，造成當地環境髒亂，恐也讓韓國民眾心情「一肚子大便」。





日本首相高市早苗本月7日在國會備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中方強烈不滿，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓、禁止進口日本水產品以及暫停日本牛肉輸入中國磋商談判。



根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，近日濟州島漢拏山國立公園官網的留言板，有網友發文問「在漢拏山隨便拉屎、高聲歌唱的中國人，有什麼辦法能對付他們？」，該網友還在貼文中附上2張相片，疑似是中國籍遊客的女性，竟指示孩童脫下褲子，在登山步道旁蹲地拉屎。



該網友指出，「今年9月30日前往漢拏山城板嶽步道爬山！睽違2年再度造訪漢拏山，這才發現外國籍觀光客變得更多了，不過其中最感到麻煩的是中國遊客。在白鹿潭至杜鵑花避難所之間的步道，目睹一名女性抱著年約6、7歲的孩童，結果他們竟然在花圃大便，且擦完屁股之後，大便竟然還留在原地。」



韓國網友感嘆，「國立公園是我國重要的國家資產，原本應該要好好保存，結果他們竟然在那拉屎！必須要有人嚴正告訴中國人，當他們做出造成麻煩的舉動時，會受到處罰。」



然而，中籍旅客在濟州島隨地拉屎的亂象不只這起，今年10月6日一名韓國網友也指出參觀濟州島另一景點龍頭海岸時，也目睹一名女性觀光客抱著幼童蹲在地上讓孩子大便。事後，該名女子不僅未清理排泄物，還將用過的濕紙巾直接丟進海裡，行為舉止令人傻眼。



這名網友進一步指出，現場人潮眾多，但無人上前制止，而同行的導遊也未加以勸阻，隨後疑似女子的丈夫和兒子出現後也不以為意。事後這位網友向導遊詢問，對方回應這是一個來自中國的朝鮮族旅行團。



另外，韓媒《中央日報》也回憶，其實今年10月，位於首爾市市中心的景福宮（朝鮮王朝重要宮殿），就有70多歲的中國籍遊客在石牆邊拉屎。韓媒《每日經濟》則統計，光是最近南韓遭到中國籍遊客「大便恐攻」的案例就有4起。









