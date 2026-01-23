抵制日本觀光奏效？日本百貨上月中客消費人數銳減四成

2024年9月4日，日本東京池袋區一間商店櫥窗上貼著「內有中國店員，歡迎中文諮詢」的字樣。美聯社



日本首相高市早苗去年11月初一席「台灣有事」國會發言惹怒中國，北京當局除了連番痛批，更祭出「提醒公民避免前往日本」、兩用物項出口管制等多項反制措施。據統計，日本百貨公司去年12月的中國消費者人數銳減約四成。

共同社報導，日本百貨店協會23日公布，2025年12月日本全國百貨公司旳中國觀光客來店人數，以及免稅品銷售額，與前一年同期相比減少約四成。

此外，全國百貨的免稅品銷售額同比減少約17.1%。受中客來店數減少影響，日本百貨去年全年免稅品銷售額年減12.7%，是四年來首次數字低於前一年。

不過，日本百貨去年的全年免稅品購買人數創歷史新高，達621.4萬人。然而，奢侈品牌手錶和包包等高價商品的銷售下降，導致整體銷售額下滑。

若包括日本國內消費者在內，百貨公司年度銷售額下降1.5%為5兆6754億日圓（約1.13兆元台幣），亦是五年來首次下降。

