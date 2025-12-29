抵制有效！日本BL作家標五星旗 台灣出版社宣布簽名會取消

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本BL作家「ニクヤ乾」因為把繁體中文版標註五星旗，又以戲謔口氣稱台灣是「某個國家」，惹火台灣網友。今天(29日)稍早台灣出版社青文宣布取消她的台灣簽書會，並開放全額退款。

ニクヤ乾應台灣青文出版社邀請，將在明年2月來台出席2026台北國際動漫節，帶著BL漫畫《當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》舉辦首次在台簽名會。不過來台前就發生爭議，原來她把「中國語版」標註五星旗，經台灣網友提醒，中國不可能販售BL漫畫，結果「ニクヤ乾」還回應：「我不清楚作品是在哪個國家販售，只知道是中國語版，就像法文版是不是在法國發售，我也不是很清楚。」

廣告 廣告

不過網友事後挖出，發現她根本中文版不會在中國販售，還表示很期待台灣的簽名會。更誇張的還在後頭，ニクヤ乾用X的音訊空間笑說：「中文版在中國沒辦法販售喔，哈哈哈哈哈哈！為什麼呢？在哪裡可以買到呢，在某個國家可以買到呢！」讓粉絲「歸懶趴火」，批評ニクヤ乾態度戲謔，甚至連台灣都不敢說，只說「某個國家」，網路上輿論沸騰，網友也紛紛揚言抵制，要求青文出版社取消活動。

ニクヤ乾事後道歉，卻直接在「回覆」留言，被批評根本是「大街罵人、小巷道歉」。之後她以日文、繁體中文再次發文道歉，「關於先前的道歉，由於言詞不周、誠意不足，在此再次向各位致歉。是我太過無知且淺薄。我絕對沒有輕視或傷害台灣讀者的意圖」、「由於我的認識不足與缺乏顧慮，深深傷害了各位的認同感，讓大家感到不快，對此我無可辯解。真的非常抱歉。」

不過道歉聲明仍無法熄火，今天青文發出聲明，「針對近日社群媒體上的爭議討論，本公司業經審慎考量後，做成以下決定：［活動停辦］取消原定於2026年2月7日二場簽名會。(動漫節現場 & 金石堂汀州店)。」並開放全額退款。青文此舉也被台灣網友大讚做得好，「會買更多其他貴社的作品，辛苦了！」、「謝謝青文，會繼續買其他書支持你們～」、「辛苦青文！！謝謝你們顧慮我們讀者」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

農曆11月「生肖運勢」總整理…布局2026「關鍵第一步」要踩對！

堂本光一宣布結婚 秘戀女星12年修成正果

近畿小子全晉升人夫！堂本光一妻子身分曝光 為愛引退刪光社群

全球百大美女出爐 周子瑜台灣第一美李珠珢首入圍

