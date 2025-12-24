抵制聲浪擋不住買氣！Steam AI遊戲狂撈6.6億美元，大家只在意好不好玩

最近幾年一股科技浪潮已經悄悄改變了 Steam 平台的生態。雖然網路上對於「AI 生成內容」在遊戲開發中的應用仍存在不少爭議和疑慮，甚至有不少玩家表示抵制，但市場的實際銷售數據卻揭露了一個完全不同的現實，因為大家在批評之餘，對於好玩的遊戲依然會照常買單。

如今許多遊戲都有使用 AI 開發，或是導入相關功能。（圖源：inZOI）

根據 Totally Human Media 最新調查報告指出，Steam 平台上標示含有「AI 生成內容」的遊戲，其總收入推估已經突破 6.6 億美元。這項數據打破了外界對於 AI 遊戲多為粗製濫造劣質品的刻板印象。報告統計，截至 2025 年 11 月，Steam 上共有超過 10,000 款遊戲遵守 Valve 的規定，主動標註使用了 AI 技術，這數量約佔 Steam 整體遊戲庫的 8%，代表相關技術早就逐漸滲透進遊戲開發的各個環節，成為不可忽視的一股力量。

雖然市面上確實存在利用 AI 快速大量產出的低成本「換皮遊戲」，但報告分析發現，營收其實高度集中在少數的熱門大作上。數據顯示，在這些 AI 遊戲中，有 12 款作品的營收突破了 1,000 萬美元，像是動視的《決勝時刻：黑色行動6》，以及從推出前就受矚目的生活模擬遊戲《inZOI》等知名作品。其餘則還有 33 款收入超過 100 萬美元、170 款破 10 萬美元。這證明了並非只有小型實驗性專案在使用 AI，主流開發商也正積極導入此技術來輔助開發，並且沒有因此而影響遊戲的商業表現。

在具體的應用層面上，開發者最常將生成式 AI 用於製作遊戲內的美術素材，佔比達到 49%，其次則是配音與對話生成的 27%。雖然先前有其他調查指出，超過 6 成的玩家對遊戲中使用 AI 抱持負面看法，但從實際的銷售成績來看，只要遊戲品質過關、足夠好玩，大多數玩家基本上不介意背後是否有使用 AI 工具。不過市場呈現兩極化也是事實，目前仍有超過 9 成的 AI 標籤遊戲營收低於 1 萬美元，AI 雖能大幅降低開發門檻，但絕對不是獲利的保證。