抵制行動開始！ 大陸多家旅行社已停賣赴日產品

在大陸發佈對日本旅遊警示，並呼籲民眾不要前往日本旅遊之後，多家大陸大型旅行社，已經停賣赴日旅遊商品。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，持續發酵，就在大陸外交部與大陸文旅部，一方面提升對日本的旅遊警示，一方面警告大陸民眾，不要去日本旅遊之後，日本共同社報導，大陸方面已經有多家大型旅行社，從今（17）日開始，停售日本旅遊相關產品。據瞭解，旅行社可能是因應政策，而停止銷售日本旅遊相關產品。

據大陸「紅星新聞」報導，南京一家旅行社已經表示，近期不會安排日本旅遊行程，對於已經報名參加赴日旅行團的客人，將會全額退費。此外，包括大陸中國國際航空、南方航空與東方航空等多家有日本航線的國內航空公司，也發出通知，一直到今年底之前的日本線機票，可以免費退票，或是更改日期。

中國國際航空、南方航空、東方航空等多家航空公司15日也發出通知，今年底前的日本線機票可免費退票或更改日期。

而日本內閣官房長官木原稔則表示，如果要減少日中兩國人員交流，則並不符合先前雙方領袖確認的，要「推動戰略互惠關係、打造建設性且穩定關係」的大方向」。