抵制赴日旅遊暫停水產品進口 林佳龍批中共霸凌不勝枚舉

日中緊張升高，北京在勸阻陸客赴日旅遊後、昨天又宣布暫停日本水產品輸陸。外交部長林佳龍今天（20日）受訪表示，中共以經濟脅迫及軍事威嚇去霸凌其他國家的作法早已不勝枚舉，我方必須支持日本儘快穩定局面，阻止中共的霸凌行為。（張柏仲報導）

日中關係緊張，外長林佳龍對於中共又祭出暫停進口日本水產品，直言中共用這種包括經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他的國家，已經不勝枚舉。把過去對臺灣包括文攻武嚇，操弄包括採購、貿易、投資、觀光、旅遊，把一切都武器化，這是一種不文明也不民主的做法，我們在此關鍵時刻也要支持日本，能夠有效穩定局面，阻止中共的霸凌行為。

美國國會2025年度報告點出3個共軍可能侵台的時間點，習近平並指示解放軍2027年做好攻台準備，林佳龍表示中共向來擅於運用所謂定出時間表，一方面藉以建軍備戰；同時也是一種對外發動的認知作戰，企圖形成壓迫式的外交優勢地位。林佳龍強調台灣當然要做好中共犯台的自我防衛，也必須結合友邦一起因應，無恃敵之不來、恃吾有以待之。

但林佳龍也說，大家都知道中共自己的內部問題也非常的嚴重，會不會企圖透過類似今年所謂的「3個80年」發動民族主義、鋌而走險？因此對於任何狀況，我們都要做好各種因應準備，希望能夠維持台海和平穩定。

繼眾議院之後，美國聯邦參議院昨天也無異議通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫解除目前仍存在的限制。林佳龍則感謝美國參眾兩院跨黨派的支持，我方也會在既有的基礎上深化台美交流與合作，特別是在安全、經濟、科技與文化各方面。