抵制高市早苗「台灣有事論」 大陸要求旅客暫勿赴日

在日本首相高市早苗發表「台灣有事論」之後，大陸外交部與文旅部接連要求大陸旅客，近期不要去日本旅遊。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，嚴重激怒大陸，大陸方面陸續發出抵制行動，繼大陸外交部領事司，14日晚間突然發佈公告，稱日本近期治安不佳，提醒大陸旅客最近暫時不要前往日本；以及旅居日本的大陸僑民，要留意自己人身安全之外，大陸文旅部也在16日晚間發出「鄭重提醒」，呼籲中國遊客近期應避免前往日本旅遊。

大陸外交部在11月14日晚間發佈的「出行提醒」指出，今年以來，日本社會治安不靖，許多針對中國公民的違法犯罪案件頻發；再加上最近，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給旅日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

而大陸文旅部則是在16日晚間，「鄭重提醒」大陸遊客，近期應避免前往日本旅遊，已經在日本的大陸遊客，應密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如果遇到緊急情況，請及時報警，並聯繫駐日使領館尋求協助。