抵台出席「吃海鮮挺日本」千人宴...中國裔日議員石平讚台日一家親：這場盛會也是對中國、習近平最強烈的諷刺

日本維新會中國裔參議員石平昨（6日）抵台後，晚間出席「吃海鮮挺日本」千人宴，並在致詞時強調，雖然自己在中國出生，但在日本是首個反對中國共產黨的急先鋒，對於被中共制裁也感到非常榮幸。他也說，這場盛會象徵日台一家親，同時也是對中國、對中國國家主席習近平最強烈的諷刺。

行政院長卓榮泰昨也出席活動，表示台灣就是一個民主自由的地方，國人熱愛和平、交朋友，台灣也是最安全的地方，向議員石平表達歡迎。

石平致詞時表示，自己雖然出生於中國，但如今人在日本是第一個反對中國共產黨的急先鋒。對於被中國限制入境，他直言「非常榮幸」，並說他們不讓去中國就不去，就來台灣。



石平也說，非常感謝台灣這麼多朋友挺日本，身為日本議員，想代表日本向台灣表達誠摯的謝意，當天的盛會象徵日台一家親，同時也是對中國、對習近平最強烈的諷刺。



石平再諷刺，「中國不吃日本海鮮沒關係，我們大家一起吃」，說要透過這樣的方式增進台日友誼，並共同保衛台海和平，為推動台日之間的合作盡最大努力。

