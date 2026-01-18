抵台首發聲！鄭麗君：充分感受世界需要台灣

▲鄭麗君率團與美方談判對等關稅成績斐然，今清晨搭機返抵國門，行政院長卓榮泰特別赴機場接機。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅結果成績斐然，包括調降為15％不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。對此率團赴美談判行政院副院長鄭麗君今（19）日清晨5時許返台，行政院長卓榮泰與數位立委特別前往機場迎接。鄭麗君簡短致詞提及，經過這一次與美國磋商供應鏈的合作，證明一件事情，就是台灣人努力、技術和產業，已經成為世界上的一股關鍵的力量，「充分地感受到世界看好台灣、需要台灣」。

鄭麗君率團赴美進行對等關稅談判成果斐然，今日上午返抵國門，對此鄭麗君致詞表示，坦言自己是飛機上才知道院長要來接機，因此在緊張得都睡不著覺，覺得很不好意思，因為院長公務繁忙，讓他親自來接機，一方面覺得很不好意思，但是另外一方面非常感動，院長用行動來為所有談判團隊的工作同仁加油打氣，「我真的非常感動」。

鄭麗君表示，自己要首先謝謝院長，在整個談判的過程，給團隊最大的支持跟信任，其實每一次到華府，常常第一個收到的訊息，就是院長的訊息，問說「平安抵達了沒」，然後「加油」兩個字，所以真的很謝謝院長，今天又特地來接機表達鼓勵。

鄭麗君說，自己與政委楊珍妮是談判代表，但必須說整個談判團隊就是整個政府，談判小組除了談判代表以外，還有各部會的代表，尤其大家可能不知道的是，從總統、副總統、院長到三位秘書長，國安會秘書長、總統府秘書長、行政院秘書長，其實開了無數次的會議、決策會議，擬定策略，因而有談判的總體的方針跟方向。

鄭麗君表示，在所有的跨部會大家的努力之下，今天走到這關鍵的一步路，尤其是每一次在前線談判的時候，事實上總統、院長都是無時差在台灣待命，自己隨時可以打電話回來請示，來解決所有問題，所以是整個政府大家一起努力走到今天這一步，心裡非常的感謝。

鄭麗君說，今天要在這裡向院長跟國人報告的是，此行在華府進行了總結會議，歷經9個月的談判，經過總結會議確認，台灣取得對等關稅15%不疊加的逆差國家當中的最優待遇，同時也取得了未來232半導體及延伸品項相關可能關稅的最惠國待遇，這是談判的一個階段性的一個結果。

鄭麗君也提到，這一次也和商務部先簽署了投資MOU，我們也同時向美國貿易代表署來了解，預計數週後會再簽署「台美對等貿易協議」，這兩份協議都簽署完，就完成最後一哩路，「我們就可以完成總統、院長交付給我們的任務」。

鄭麗君說，自己只想報告一個心情，經過這一次與美國磋商供應鏈的合作，證明一件事情，那就是台灣人的努力、技術和產業，已經成為世界上的一股關鍵的力量，「充分地感受到世界看好台灣、需要台灣」。

最後鄭麗君表示，政府會全力的在台灣持續擴大投資，把產業的根基紮得更深、更廣，也會支持產業在國際上進行有利的國際佈局，來進行實力的延伸跟擴展，以更強大的台灣，自信地走向世界。

