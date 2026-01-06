抵抗中國優勢 矽谷新創公司爭相生產關鍵礦產

光在2025年之內，美國國內的關鍵礦產新創公司獲得創投資助累計已達6億元，創下歷史最高紀錄。圖為猶他州一家提煉廠展示精製碲。(美聯社)

華爾街日報報導，矽谷新創公司爭相生產美國迫切需要的關鍵礦產，以削弱中國主導地位；先前研究自動駕駛車輛的科學家，如今把數學公式應用在尋找關鍵礦產，企業家利用人工智慧(AI)應用程式提高採礦勘探的成功率，製造模仿關鍵礦產屬性的金屬合金，所有努力目標都鎖定於降低生產成本，好降低中國享有的優勢。

輝長岩(gabbro)是不起眼的岩石，既便宜且資源豐富，普遍做為礫石及鋪路。不過，在美國嘗試突破中國稱霸關鍵礦產的挑戰當中，輝長岩可能扮演重要角色。

位於加州奧克蘭的新創公司Brimstone，利用專利化學與現成設備進行輝長岩加工，生產鋁、鎂以及許多通常從中國進口的礦物。中國為關鍵礦產出口祭出限制之後，從矽谷、北卡羅來納州到英國的新創公司紛紛透過先進人工智慧科技尋找解決方案，吸引頻創紀錄的巨額私人投資。

新創公司追蹤機構PitchBook統計顯示，光在2025年之內，美國國內的關鍵礦產新創公司獲得創投資助累計已達6億元，創下歷史最高紀錄。

創立於2019年的Brimstone，已從亞馬遜(Amazon)、比爾．蓋茲(Bill Gates)等投資者總共募得8000多萬資金。

Brimstone執行長芬克(Cody Finke)說：「製造流程必須成本更低、利潤更高，否則沒辦法把生產拉回美國。」他說，公司生產各種礦物的成本比傳統方式便宜約40%，一旦進入全面營運，能源開銷也將比傳統生產方式便宜30%到50%。

美國曾經嘗試自行建立關鍵礦產與稀土的供應鏈，然而，遇到中國以低價供應淹沒市場導致價格暴跌之後，絕大多數計畫最後都沒能成功。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)關鍵礦產安全計畫部主任巴斯卡蘭(Gracelin Baskaran)表示，美國在這個領域如果想要取得任何進展，就必須仰賴新創公司的創新。

美國地質調查所(US Geological Survey)數據顯示，美國政府認定為關鍵(critical)的54種礦物，絕大多數都依賴進口。

對於新創公司的關鍵礦產研發，巴斯卡蘭說，問題不在是否可行，而在於是否符合經濟考量。他說：「大家都同意我們需要礦產，可是我們必須符合經濟效益。」

