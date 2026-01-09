抵擋不了和平獎誘惑？委國反對派領袖馬查多稱願轉贈獎 獲川普點頭見面

國際中心／蒲世芸報導

美國總統川普於當地時間8日表示，他預計下週在華盛頓將與委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）會面，並對馬查多所提出願將自己的2025年獲得的和平獎贈予他的說法表示歡迎，稱這「將是莫大的榮譽」。

川普對於馬查多要把和平獎給他的這個建議，表示相當歡迎。（圖／翻攝畫面）

川普是在接受福斯新聞主持人尚漢尼提（Sean Hannity）專訪時透露這項安排的。談到是否有計畫與馬查多見面，川普說：「據我了解，她將於下週某個時候來訪，我期待向她問好。」對於馬查多願意把和平獎贈給他，川普則稱「我聽說她想這麼做，這可能是莫大的榮譽。」

馬查多是委內瑞拉著名的反對派領袖，因推動民主與人權而獲頒2025年諾貝爾和平獎，但她本人並未親自出席頒獎典禮。她曾公開表示希望能儘快返回委內瑞拉並舉行選舉，以推動該國的政治轉型。

原訂今天舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多記者會已被「延期」。(圖/翻攝維基百科)

先前川普曾對媒體表示，雖然他支持委內瑞拉推動民主轉型，但對馬查多是否「有足夠支持率」能夠領導該國尚存疑慮，強調該國在經歷馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕後，仍需時間重建與做選舉準備。

此外，川普長期公開表達過對諾貝爾和平獎的高度期待，而他與馬查多在和平獎上的互動，也被外界解讀為其外交與政治布局的一部分。

馬查多近期多次重申已準備好領導過渡政府，但目前委內瑞拉由馬杜洛副手、現任代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）掌管大權。

