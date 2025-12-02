抵港隔日就遇宏福苑大火！28歲菲傭堅忍護嬰 菲政府譽為英雄

香港大埔宏福苑火災已導致151人喪命。一名28歲的菲律賓籍女幫傭艾卡拉茲（Rhodora Alcaraz）抵達香港隔日就遇上這場惡火，火警期間她受困火場陪伴女雇主並緊抱其3個月大嬰兒，助3人共度難關並被消防救出。菲國政府與各界紛紛讚譽她為「英雄」。

參議員艾米．馬可仕發布探視 艾卡拉茲的照片。 （圖／翻攝「Senator Imee R. Marcos」臉書）

根據《路透社》，艾卡拉茲的事蹟讓大眾再次關注香港數十萬名家庭幫傭的貢獻，這些人負責煮飯、打掃及照顧幼兒和年長者，卻住在狹小環境，在全球生活成本最高城市之一領取微薄的收入。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的胞姊、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）11月30日在醫院探視艾卡拉茲後發文表示，「我向妳致敬，羅多拉，以及所有繼續為家人犧牲、遠離家鄉的海外工作者」。艾米發布了艾卡拉茲躺在病床上穿著病袍、戴著口罩並豎起大拇指的照片。

菲國政府海外工作者福利管理局（OWWA）也在臉書發文稱艾卡拉茲是「真正的現代英雄」，展現菲律賓人在異鄉的同情心與勇氣典範，貼文隨後湧入數百則祝福留言。

大火延燒期間，艾卡拉茲驚慌失措地發送語音訊息給遠在家鄉的姊姊，她哭著說，「我感覺非常虛弱，無法呼吸」。這段錄音因家人和朋友試圖在混亂情況中尋找她而被分享到網路上迅速流傳。

宏福苑火災後被燒毀的建築物。（圖／美聯社）

艾卡拉茲在菲國的前雇主達約（Rhoda Lynn Dayo）曾試圖聯繫香港當地人協助確認她的下落。據稱，綽號傑姬（Jackie）的艾卡拉茲從17歲時就開始照顧達約的孩子，深受達約全家的信任，達約表示，「她照顧孩子的方式不一樣，她真的愛他們…我毫不懷疑她會為自己照顧的孩子付出生命」。

與許多同齡人一樣，有8個手足的艾卡拉茲決定到海外工作以賺取更高薪資寄回家鄉養家，她在卡達工作2年後前往香港。艾卡拉茲的妹妹說，「我們很窮。我們的父親只是個漁夫，所以她決定到國外工作幫助家裡，我們為姐姐感到非常驕傲」。

報導稱，宏福苑的大火已確認奪走9名印尼籍幫傭及1名菲律賓籍幫傭的生命。香港目前約有36.8萬名外籍家庭幫傭，占這個城市的勞動力近十分之一。多數來自菲律賓和印尼，近年來也有越來越多來自孟加拉、緬甸和泰國的勞工。

