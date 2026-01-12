抵禦川普野心！德國擬在格陵蘭推「北極哨兵」行動 強化北約軍事存在

歐洲國家正討論在丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）部署北約（NATO）的軍事資產。圖為北約標誌。（圖／達志／美聯社）

由英國與德國帶領的歐洲國家，正討論在丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）部署北約（NATO）軍事資產，藉此向美國總統川普（Donald Trump）表明，歐洲對北極安全的高度重視，以應對美國試圖佔領格陵蘭的野心。

據《彭博社》報導，知情人士透露，德國將提議成立1項名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的北約聯合任務，以保護北極地區。而該軍事聯盟1年前為保護波羅的海（Baltic Sea）關鍵基礎設施而啟動的「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）任務，將成為此計畫的藍本。

與此同時，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也呼籲盟國強化在該地區的軍事存在，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等領導人接觸，討論相關議題。

據消息人士說法，施凱爾認為，最符合英國與歐洲自身利益的做法，是說服川普相信，無論在軟實力或硬實力層面，歐洲在俄烏戰爭及美國本土的安全議題上，都對美國具有實質價值。此舉與法國等國公開批判華府立場形成鮮明對比；法國本週警告，歐洲正面臨來自美國施壓的威脅。

英國首相辦公室補充，施凱爾上週已與川普通話，雙方「討論了跨大西洋安全議題，並同意有必要在北極地區嚇阻日益具侵略性的俄羅斯」。施凱爾也向馬克宏與梅爾茨表示，「北約同盟需要在該地區加大力度。」

美軍3日突然入侵委內瑞拉（Venezuela）並非法綁架該國領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），加上川普政府近期不斷宣稱可能動用軍事力量控制格陵蘭，迫使歐洲領袖迅速研擬1套應對策略。知情人士指出，布魯塞爾希望展現歐洲與北約對該地區安全的掌控，藉此打消川普主張接管格陵蘭的念頭。由於議題敏感，這些人士要求匿名。

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）本週將與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會晤，屆時將討論格陵蘭問題，以及北約在該地區扮演的角色，「所有北約盟國的正當利益，以及該地區居民的利益，都必須成為我們考量的核心。當然，這同樣適用於格陵蘭及其人民。」

瓦德富爾11日發表聲明指出：「由於北極地區的安全正變得愈來愈重要，我也希望在此行中討論，我們如何能在北約框架下、考量俄羅斯與中國在該地區的競爭情勢之下，共同承擔這項責任。我們希望在北約內一起討論這件事。」

川普長期以國家安全為由，公開談論讓格陵蘭成為美國領土一部分的可能性。他9日談到格陵蘭時對媒體表示：「我希望能用簡單的方式達成協議。但如果不能用簡單的方式，那我們就會選擇困難的手段。」儘管川普曾表示不排除動用軍事力量來取得這座北極島嶼，但盧比歐6日晚間曾向國會議員表示，美國的目標是購買格陵蘭，而非發動軍事干預行動。

據悉，丹麥仍希望透過下週展開的訪美外交行程緩和川普的野心。丹麥及格陵蘭的外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、莫茲菲爾特（Vivian Motzfeldt），計畫正面駁斥川普的錯誤認知，以及其誇大的安全主張。

