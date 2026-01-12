抵銷中國稀土出口武器化威脅 日本政府探勘船今出發前往南鳥島

日本準備在南鳥島週邊海域展開稀土的開採計畫，試圖加強自身的稀土供應能力，以擺脫對中國稀土供應的依賴。 圖：取自維基百科 版權規定：Public Domai

[Newtalk新聞] 日本內閣府主導的探勘船「地球號」今（12）日從靜岡市清水港鳴笛啟航，前往小笠原群島南鳥島附近海域勘探含稀土泥礦。預計將於2030年左右開始商業開採，以抵銷中國將稀土出口武器化的威脅。

《日本經濟新聞》報導，「地球號」船長超過200米，船頂聳立著一座高達70公尺的巨型鑽井架，用於海底鑽探。

日本內閣府跨部門「戰略創新推進計畫」（SIP）將在日本專屬經濟區（EEZ）南鳥島近海約6,000公尺深的海底開採稀土泥。 計畫主任石井正一在出發前的演講中表示：「我們將對設備進行全面測試前的準備工作，確保其運作正常。如果能夠成功開採出海底泥，就算是一項成功的嘗試。」

報導指出，日本在南鳥島近海發現了富含六種以上稀土元素的泥漿，其中包括鏑、釹和钆。其中，鏑、釹和釤用於製造高性能磁鐵，例如電動汽車馬達中使用的磁體；釔用於製造LED和醫療器械用超導體；钆用於控制核反應器的系統。

中國佔全球稀土產量的70%。截至2024年，日本63%的稀土供應來自中國。鏑等重稀土元素尤其難以被其他材料取代。含有稀土元素的泥漿分佈在日本專屬經濟區（EEZ）的海底，包括南鳥島近海。

勘探船將於2月12日至14日進行稀土元素開採作業。屆時，船上將鋪設多條管道連接至海底，並利用海水注入壓力回收泥漿。南鳥島位於東京市中心東南方約1,950公里處，現場作業預計將持續約三週。

報導指出，此次勘探的目的是驗證回收設備的運作。這將是世界上首次嘗試從海底回收大量稀土元素。 SIP計畫於2027年2月在同一區域進行測試，以驗證日處理350噸泥漿的能力，並驗證稀土元素的分離和提煉過程。同時，也將評估回收和提煉的成本。

2010年，中國因釣魚台爭端暫停了對日稀土出口。近期，隨著日中衝突持續升級，人們擔憂對日出口限制可能會進一步加強。這場衝突始於日本首相高市早苗在國會就台灣緊急狀態發表的聲明。

日本政府已宣布一項稀土儲備政策。野村證券首席市場經濟學家岡崎康平認為，「國內儲備量大概能維持六個月到一年的需求。」然而，如果中國長期實施出口限制，可能會擾亂汽車、醫療設備等產品的生產。根據野村綜合研究所估計，一年的限制將使日本工業損失約2.6兆日圓，國內生產毛額（GDP）下降0.4%。

建立日本自己的稀土供應鏈，將有助於降低採購過程中面臨的地緣政治風險。在2013年12月的SIP（稀土礦床勘探計畫）簡報會上，科學技術大臣小野田紀美以南鳥島近海勘探為目標，表示「實現國產稀土的穩定供應對經濟安全至關重要」。專案負責人石井也於12日表示，「我們將略微加快研發階段。」

第一生命科學研究所分析，在南鳥島附近開採稀土泥的成本是國內稀土市場價格的數倍至數十倍。雖然稀土在磁鐵和LED等產品中用量較少，但仍需要低成本的生產技術。

其他措施對於保障稀土資源也至關重要。日本金融經濟研究所執行所長馬渕磨理子指出：「首先，我們需要增加從中國以外的國家（例如澳洲）的進口，並推廣從廢棄舊發動機和其他來源回收稀土的技術。」

