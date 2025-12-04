抹去乾燥粗糙！身體肌膚的溫柔護理，交給THREE、黛珂、英草社
隨著季節變化，是否也感覺全身肌膚變得容易乾燥敏感起來呢？和臉部相同，身體也需要深層滋養呵護！THREE結合精油芳香養膚，黛珂奢華將身體乳提升至臉部奢華保養等級，SABON流光夜宴三部曲，更能在寒冷冬天裡透過暖暖香氛，給足沐浴保養儀式感！
身體保養推薦：THREE 香氛甦活沐浴乳/護手霜
將身體保養結合精油科學與芳香淨化，THREE香氛甦活系列從情緒、循環與香氣出發，喚醒身心的本質平衡。使用THREE的身體保養系列，是一種全然安心恬適的享受，在濃潤質地中透過天竺葵、迷迭香、百里香精油的天然草本香氣，同時淨化了肌膚與心情，沐浴乳加入保濕植物油與天然AHA幫助角質調理，洗去粗糙恢復柔嫩細緻，護手霜加入乳香樹脂、維他命原B5與植物性A醇能幫肌膚溫和煥新，甲面更光澤堅韌！
身體保養推薦：黛珂 AQ煥妍潤白身體乳
一次擁有親膚觸感、彈潤光澤、亮白肌膚與愉悅香氣的四重享受！黛珂AQ將頂級保養品的卓越效果注入身體保養系列，《AQ煥妍潤白身體乳》加入維生素C誘導體、傳明酸，提亮均勻膚色同時預防粗糙，搭配白樺水、雙重胜肽抗老成份，透過輕盈水潤的質地深層滲透肌膚，讓乾燥暗沉肌迅速恢復柔嫩亮彈！黛珂究極的「微型柔軟油酸晶球」，能與肌膚高度貼合發揮優異滲透力，讓使用感加倍舒適且具有長效保濕力！以金玉蘭、木蘭和曇花為主香調，優雅而細緻，最適合夜間塗抹全身肌膚、放鬆緊繃身心。
身體保養推薦：SABON 流光夜宴三部曲
聖誕節推出限定香調的SABON，錯過買不到！今年以歐洲皇室宮廷《流光夜宴》為主題，桂花、白木蘭、玫瑰、虎百合、奶油檀香、香草與麝香，交織成細緻溫潤的柔和暖香，為佳節注入美好香氣的祝福，完整收藏明星三部曲推薦《流光夜宴香潤夜色禮盒》，贈送的沐浴油100ml可以隨帶旅行；也有適合交換禮物、送禮的《明星三部曲禮盒》，收入沐浴油100ml、身體磨砂膏60g、身體乳液50ml，並附有孔雀藍寶石收納包，香調包含限定版流光夜宴、最熱賣的茉莉花語；12/5～12/28還可預約手作活動，繳交預約金NT.1,500即可參加「小雪人造型毛巾架」活動，並全額折抵消費。
身體保養推薦：英草社 濃情蜜意沐浴組
逐漸變得乾冷的冬季氣候，肌膚需要更滋潤的保濕與溫柔呵護，ilapothecary英草社結合熱銷商品《No.19濃情蜜意瑪卡沐浴膠》與菁植油推出禮盒組，以瑪卡、人蔘及花木調植萃，在沐浴時即啟動舒緩能量，清潔同時呵護冬季易乾燥的肌膚！沐浴後使用菁植油，絲滑質地觸感親膚，能強化鎖水與修護保濕屏障，並帶出自然植萃精油芬芳，為身體留下一整天柔軟安定的保護與舒心香氣。
身體保養推薦：SINN PURETE香氛多用油
風靡日本的「正念香氛」SINN PURETE心樸優，推出可當髮油、保養油，潤澤肌膚的《香氛多用油》，香氣柔和成分純淨，輕盈油質地提供恰到好處的滋潤，清爽不黏膩！3款香氣為《心靈淨化》是薰衣草、雪松木清新乾淨的草本香氣，適合用於睡前舒緩放鬆，獲無數日雜推薦！《靜與能量》是揉合柑橘與茉莉、檸檬清爽俐落氣息；《激情喚醒》以木玫瑰香為基調，轉入天竺葵、薰衣草草本花香，透過嗅覺解放壓力！喜愛油保養的朋友推薦試試。
