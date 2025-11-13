抹布又油又黏怎麼洗？內行浸泡「１物」不用刷就乾淨如新，不必再用漂白水

廚房清潔工作中，抹布是不可或缺的工具，但經常接觸油汙的抹布往往容易變得油膩發臭，讓許多人為此困擾不已。先前有網友在社團中尋求抹布清潔妙招，意外引發熱烈討論，眾多餐飲業者紛紛分享私房秘技，從清潔劑到直接更換新品，各種解決方案應有盡有，也反映出不同人對於清潔成本與衛生考量的不同觀點。

抹布油膩如何清洗

一名網友在臉書社團「餐飲店的老闆俱樂部」發文表示，抹布很髒時，他曾試過泡漂白水加上洗碗精，但還是沒什麼用，只好上網求救，「請問各位老闆有沒有把很油的抹布洗乾淨的絕招？或是大家都是怎麼洗抹布的？」

過碳酸鈉洗抹布

文章曝光後，網友紛紛留言分享清潔秘招，其中最受推崇的方法是使用過碳酸鈉搭配熱水浸泡，不僅效果驚人，使用方式也相當簡單，「下班前用過碳酸鈉煮開泡一個晚上」「過碳酸鈉，拖把抹布都可以用，熱水下去泡超讚」「過碳酸鈉＋洗碗精＋用熱水浸泡，去油效果超厲害」「60至70度的水加一點過碳酸鈉泡一晚就好，根本不用刷，泡過之後拿起來沖一沖超乾淨」。

定期更換抹布衛生又方便

然而，也有網友持不同觀點，認為抹布價格便宜，與其花時間清潔不如直接更換新品，既省時又衛生。「現在抹布都很便宜，蝦皮１條才１至４元，用一段時間洗不乾淨就換新的，這樣也比較衛生，根本不用再煩惱怎麼洗才乾淨」「很油就丟啦～油脂會卡在纖維」「太油或汙漬嚴重的，直接換新成本，會不會跟洗的成本差不多」「我會把家裡不要的衣服剪成抹布大小一疊，髒了就丟」「抹布有很貴嗎？太油就扔了，衛生問題」。

▲抹布黏黏的怎麼洗？使用過碳酸鈉搭配熱水浸泡，就能去油膩。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

