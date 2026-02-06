抹布一條擦到底？專家揭「大掃除常見3錯誤」 一堆人第一步就錯了

生活中心／賴俊佑報導

抹布一條擦到底？專家揭大掃除「常見3錯誤」。(圖／Pixabay)

迎接新春家家戶戶開始大掃除，但光是想到要清掃累積一整年的髒亂就遲遲不敢動手，家事達人486先生表示，大掃除關鍵在於「邏輯」而非蠻力，建議採取「減法清潔術」，整理應先大後小、動線由上而下，並且善用科技工具取代傳統勞力，才能輕鬆除舊佈新。

專家揭大掃除「常見3錯誤」！

486先生表示大掃除第一步不是清潔、而是減量，很多人拿起抹布從桌面、櫃子一路擦起，實際上卻只是把灰塵撢得到處飛，486先生建議，動手前應該先檢視家中環境，將損壞不堪使用、或長年堆積未動的大型家具與家電果斷清運或淘汰，「東西少了，空間才會出來，後面的清潔才有意義」這不只是整理物品，更是一種心理上的斷捨離，為新的一年清空壓力。



第二個常見錯誤則是清潔順序顛倒，486先生表示，許多人習慣先掃地、拖地，接著才擦櫃子、清燈具，結果灰塵一掉，地板又得重來一次。486先生提醒，大掃除應遵循「由上而下、由內而外」的原則，先從天花板、燈具、櫃體上方開始，讓灰塵自然落到地面，最後再一次處理地板，才能真正做到事半功倍。

第三個常見錯誤則是過度依賴勞力，486先生表示現在不是靠一條抹布撐全場的年代，面對頑強的廚房油垢或陳年污漬，與其反覆刷洗，不如善用高溫蒸氣等清潔工具先軟化髒污；地板與日常灰塵，也可交由掃地機器人或洗地機維持基本整潔，大掃除時只需針對死角加強即可。



486先生認為，大掃除真正目的不只是把家裡掃乾淨，更是為生活重新整理節奏。與其把自己累到腰痠背痛，不如透過正確的清潔邏輯與工具輔助，把時間與體力省下來，留給家人相聚與好好休息。

