一抹擦掉40年時光...！基隆美術館志工誤清「灰塵藝術」 作者沉痛發聲：不可逆的毀損
「或許這是時間介入藝術的方式。」基隆美術館2025國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」發生離譜事故！台灣當代藝術家陳松志的參展作品〈倒裝的語句－16〉，因館內志工誤認為鏡面灰塵是髒污，竟用衛生紙擦拭清潔，結果將「封存了40年的灰塵」一掃而空，作品的核心概念瞬間被抹去。
志工誤擦「灰塵藝術」 一抹讓40年時光消失
這件〈倒裝的語句－16〉原以「灰塵」作為創作主體，象徵時間的累積與流逝。志工在清理時誤以為鏡面髒污，用衛生紙擦拭後，讓這層凝結40年的時間痕跡一夕消失，導致作品無法恢復原貌。
陳松志事發隔日（5日）也在Threads上發聲明，指出這起意外揭示了館方在教育與維護管理上的不足。他寫道：「這件以灰塵為材料的作品，本身即是『無常』的見證，它從靜默的堆積，而今轉為意外的消逝。」
陳松志沉痛發聲
陳松志在聲明中進一步指出，藝術不僅存在於創作完成的那一刻，也存在於時間的侵蝕與重寫之中：「事件本身顯示了藝術作品作為展覧現場的中介，創作與現實的交集，同時在誤解與觸碰之中持續生成新的寓意。藝術的形態，亦存在於時間如何介入、抹除與重寫的過程之中。或許都是藉此意外事件彼此學習深思的一課。」
網友熱議：是悲劇還是新藝術？
事件曝光後引爆社群討論，網友留言掀起兩派爭論：「Banksy的碎紙機都沒毀得這麼徹底」「某種程度上，這次誤擦本身也變成藝術」「40年的累積也是有可能一夕崩塌，這故事很有警世意味👍」「改名成《被抹殺的記憶》吧，也挺有概念」「不意外，去了幾次，有發現有些館方人員的專業度很不行耶，光是排隊告示用麥克筆隨便寫在一張紙貼牆上，你覺得維護作品能多細心 」「看了好難過....這作品的靈魂被擦走了...」
不少網友更直呼：「意外也成為作品的一部分了，期待這次意外是個喚醒美學意識的契機」，也有人諷刺「『新的寓意』蠻好的，也算是一種歸零重啟」「台灣的藝術教育還有很長一段路要走」。
美術館與文化局道歉 強調將檢討人員教育機制
基隆市文化觀光局已向藝術家陳松志致歉，並與保險公司及策展團隊商討補救措施。文化觀光局表示，未來將加強志工訓練，避免類似事件重演，同時檢討展覽現場的管理制度。
