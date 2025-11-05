一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐

劉純妤15萬交保，燦笑走出偵訊室。讀者提供

柬埔寨「太子集團」涉嫌跨國詐欺洗錢，台北地檢署展開偵辦，4日查扣集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠等25名被告，陸續移送北檢複訊，其中一名以15萬元交保的特助劉純妤走出偵訊室後露出一抹燦笑迷倒眾生，白皙皮膚和豪放身材讓她意外成為本案「嬌點」，爆紅後過往經歷也浮上檯面，原來劉純妤畢業於紐西蘭奧克蘭理工大學，在為太子集團工作前曾短暫當過卡達航空空姐。

劉純妤是陳志陸籍親信李添在台聘請的特助，她今日凌晨以15萬元交保，走出偵訊室時身穿寬鬆格紋襯衫，內搭灰色貼身低胸上衣，微微露出豪放北半球，畫面十分賞心悅目，但臉上燦爛笑容和偵訊室背景十分不搭，讓人好奇她究竟在笑什麼？

劉純妤的LinkedIn頁面。

爆紅後，劉純妤過去經歷也浮出水面，根據個人資料顯示，她2016年自紐西蘭奧克蘭立功大學畢業後，先待在紐西蘭工作一段時間，之後跳槽至卡達航空擔任空服員，2018年來到太子集團博弈公司當特助，直到2023年才離職，根據劉在簡介中自述，她在天旭公司的工作內容包括：直接向執行長（CEO）匯報，處理各類行政與專案事項、代表 CEO 撰寫審閱並發送各項溝通文件、管理與採購奢侈品，例如年份烈酒、葡萄酒與藝術品等等。



