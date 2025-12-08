抹紅老套 自言自語
12月7日綠媒《自由時報》頭版揭露獨家爆料，稱國民黨主席鄭麗文已湊足3張門票：一、擋下民進黨政府軍購預算；二、阻止「國安法制」立法進程；三、強調「各表一中」的九二共識，並刪除黨章第2條「反對共產主義」，為後續中國統一論述鋪陳。
該報導繪聲繪影、煞有其事，不僅點名兩位副主席，還附有內部檔案照片等人事時地物一應俱全，並指鄭麗文不顧基層參選人員擔憂，將「親中」、「紅統」標籤往自己身上貼，授意已獲北京同意，將於農曆年前後舉行「鄭習會」、重開已停辦10年的國共論壇。
熟知台灣媒體生態的閱聽人都知道《自由時報》是什麼色彩，國民黨真要測風向也會給《中國時報》，獨家怎會輪到《自由時報》！《自由時報》通篇報導說穿了就是要營造輿論氛圍為賴政府1.25兆天價軍購護航，逼迫國民黨團非得放手讓其過關不可。國民黨隨後也召開記者會，斥責《自由時報》這份報導從標題到內容全是造假，並且還現場展示了真正的國民黨內部檔案格式，戳穿該報的圖片乃是偽造。
況且，當年民進黨以國會多數強勢通過的「國安五法」幾乎採取有罪推定，為綠色恐怖提供法律環境，如此歧視性十足的惡法本該修正。《自由時報》這次畫虎不成反類犬，不僅失去新聞媒體第四權的公信力，還背離超過三分之二支持兩岸正常健康有序交流的主流民意，這種「抹紅」的老套已不好使，該省省了。（作者為台灣青年聯合會理事長）
