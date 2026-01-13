抹茶也奢侈？辻利茶舖「喊漲」 抹茶拿鐵145→160元

受到極端氣候影響，日本抹茶原料產量下滑，價格恐不幅飆升。（圖／東森新聞）





抹茶控注意了，接下來想吃抹茶，也變貴！知名甜品店「辻利茶舗」喊漲，抹茶拿鐵貴15元，抹茶粉更從570元漲到950元，漲幅高達67％，業者說受到極端氣候影響，日本抹茶原料產量下滑，再加上歐美市場需求暴增，導致價格大幅飆升。

將甜甜圈撕開，濃郁抹茶餡瞬間爆開，大口咬下，抹茶香氣立刻在口中散開。各式各樣抹茶口味的甜點，對抹茶控來說，光是用看的就讓人受不了，但是大家注意了，接下來想要吃到抹茶類製品，你恐怕就要多掏點錢。

知名甜品店辻利茶舗宣布，12日起將調整部分抹茶品項價格，像是抹茶拿鐵貴15元，辻利濃茶卷從150元調漲為160元，外帶梅之白御抹茶從135元漲至150元，另外，梅之白御抹茶粉，從570元漲到950元，漲幅高達67％，漲價消息一出，讓不少抹茶控都驚呆。

民眾：「我覺得一次漲10元以上，真的是滿多的，不管是不是抹茶的東西，我以前就會都會喝抹茶拿鐵，那如果它漲越高，那我可能就會找其他的品項代替喝。」

辻利茶舗內用菜單全品項調漲，抹茶拿鐵漲幅11％，辻利濃茶卷漲幅6.7％。針對漲價，台灣辻利茶舖業者透露，去年日本抹茶漲價太驚人，3-4月採收的新茶，最貴漲3-5倍，接著9月的秋番茶，漲5-7倍，加上歐美市場需求量暴增和全球暖化關係，導致抹茶每一年採收量都在下滑，去年突然開始鬧全球抹茶荒，更直言，現在的抹茶粉就是一盒難求。

麵包師傅張晏瑜：「這種進口的食材都漲得還滿高的，不管是我們的奶油、雞蛋、奶粉之類的，連抹茶、可可粉都漲得還滿高的。」

其他麵包業者也透露，抹茶原物料價格居高不下，坦言未來恐怕還有一波漲價潮。

