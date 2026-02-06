抹茶抗氧化卻藏風險 醫點出1致命缺點「農藥殘留率高」

抹茶在抗氧化表現與營養成分上優於一般綠茶，富含有益健康的抗氧化劑，對護心、減壓及改善注意力都有幫助，但腎臟科醫師江守山提醒，抹茶品質等級不一，選購時須留意來源，避免攝入重金屬或其他污染物。

醫師指出，以台灣進口日本農產品來說，農藥殘留率最高的就是抹茶，建議民眾選購經過檢驗的產品，才能喝得健康又安心。 （示意圖／Pixabay）

江守山於臉書專頁說明，抹茶與普通綠茶的差異在於加工方式，普通綠茶沖泡後會丟棄茶葉，抹茶則是將山茶葉子研磨成細粉後使用整片茶葉，因此咖啡因和抗氧化劑濃度更高。他表示，抹茶含有具抗癌功效的葉綠素、能促進放鬆並改善睡眠品質的胺基酸L-茶胺酸，以及有助老年人維持認知敏銳的葉黃素和維生素K。

江守山進一步提到，抹茶中的兒茶素，特別是表沒食子兒茶素沒食子酸酯，具有護心作用，可降低心臟病風險。卡達大學研究人員的研究顯示，抹茶能減輕壓力，並輕微改善注意力和記憶力。

日本京都府立大學研究人員則發現，對於進行肌力訓練的人而言，每天飲用抹茶可幫助肌肉適應環境，並有助對抗疲勞，具有正面助益。江守山表示，這些研究證實抹茶對健康確實有多重好處。

不過江守山也特別提醒，並非所有抹茶品質都相同，有些產品含有重金屬或其他污染物。他指出，以台灣進口日本農產品來說，農藥殘留率最高的就是抹茶，建議民眾選購經過檢驗的產品，才能喝得健康又安心。

