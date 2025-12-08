抹茶控尖叫！「日出茶太」靜岡抹茶升級回歸，必喝湯圓拿鐵、紫薯奶蓋
日出茶太這次挑選日本靜岡產區的抹茶粉，以現刷方式調製，茶香深邃、口感飽滿，微苦之後的回甘拖得很長。新版本在濃度上再提升，搭配鮮乳與兩款新配料，把冬天喝抹茶的舒適療癒感推得更極致。3款飲品於即日起至2026年1月18日全台限定販售，搭配節慶限定杯身，色彩設計充滿節慶喜氣，拿著隨意散步都像在過聖誕節。
3款限定飲品各有靈魂
靜岡抹茶拿鐵（街邊價$70｜商場價$75｜外送價$80）
以100%靜岡抹茶粉調製，香醇鮮奶讓茶韻更加圓潤。入口先是厚實茶味，後段清爽回甘，整體既順口又有存在感。
抹茶紅豆湯圓拿鐵（街邊價$80｜商場價$85｜外送價$90）
使用靜岡抹茶拿鐵作為底，加入全新亮點雙色抹茶紅豆湯圓。湯圓外皮以抹茶與紅豆配色呈現，咬下去Q彈紮實，香氣也更豐富。每一口都能喝出冬天甜甜暖暖的儀式感。
紫抹雲頂奶蓋拿鐵（街邊價$80｜商場價$85｜外送價$90）
紫薯雲頂奶蓋綿密柔滑，帶出溫潤甜香。抹茶的微苦與紫薯的甜度交會後，風味細緻且非常耐喝，可說是冬季限定的最溫柔組合。
優惠攻勢一路開跑
抹茶新品會員獨享8折
在2025年11月20日前曾於日出茶太消費的會員，11月24日會收到新品八折券，使用期限至2025年12月31日。
歡慶雙12、歡慶元旦兩檔加碼活動
2025年12月12日與2026年1月1日，只要出示LINE會員資格，可享抹茶系列飲品買一送一。活動時段為12:00至20:00，每間門市限量100組，每人限購一組。
LINE會員常態福利
新加入者可一次領到5張10元折價券，每月6、16、26日還能享受單筆消費85折，無論是固定買茶的上班族或節慶來喝甜飲的朋友都很實用。
販售資訊總整理
販售期間：2025年11月24日至2026年1月18日
販售地點：全台日出茶太門市（含台中中友店）
品項與售價
靜岡抹茶拿鐵：街邊價$70｜商場價$75｜外送價$80
抹茶紅豆湯圓拿鐵：街邊價$80｜商場價$85｜外送價$90
紫抹雲頂奶蓋拿鐵：街邊價$80｜商場價$85｜外送價$90
會員專屬優惠
會員註冊：一次領取5張10元折價券
會員日：每月6、16、26日享85折
抹茶新品八折券：符合資格者於11月24日領取
普發萬元買一送一：即日起至11月28日
歡慶雙12、歡慶元旦買一送一活動：兩日皆為12:00至20:00
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
