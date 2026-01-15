抹茶控必看TSUJIRI 辻利茶舗2026年「茶韻新境」 獨特新品在台全新上市 首推獨門風味淋醬

文／景點+ 張盈盈整理

擁有超過一世紀歷史的京都抹茶名門——辻利茶舗 TSUJIRI，正式宣布於 2026 年邁入「茶韻新境」。當全球各大城市如巴黎、倫敦正掀起一場「綠色飲品」的健康美學風潮，延續百年精湛工藝的辻利茶舗TSUJIRI，悉心規劃台灣消費者口味，打造內用菜單於2026年全面革新！首度將日本深邃的茶文化與台灣在地的豐饒果香進行深度融合，推出全新調飲系列，並且與客製化淋醬體驗，在這2026年全新的時刻，細品一杯足以療癒身心的極致茶韻。

辻利茶舗 TSUJIRI跨海守護「宇治產地直送」 打造內用菜單奢華革新

新世紀的文化資訊擴散迅速，讓這一抹茶的綠色身影魅力也席捲歐美市場。面對國際供應短缺，辻利茶舗 TSUJIRI堅持不妥協的品質哲學，志在讓每一口抹茶香都承襲一世紀的工藝精萃。堅守百年傳承與現代美學的平衡，讓抹茶不再只是傳統，更是一種時尚的健康態度。

辻利茶舗TSUJIRI近年品牌成功進駐巴黎、倫敦等城市中心，以道地抹茶所引領的「健康美學」橫掃歐美市場。2026 年，辻利茶舗 TSUJIRI將這份跨越國界的文化學習，內觀品牌全球旗下各市場的消費者風味回饋研習，透過「茶韻新境」的概念，重新定義抹茶的多樣性，鑽研出更屬於在地客製化的品質與服務精神。

「茶韻」代表著對傳統抹茶與日本茶風味的堅守，確保每一口都是穩固品牌專業的高品質保證；而「新境」則象徵著突破與融合——將台灣在地水果的靈魂注入茶湯，創造出市場獨有的差異化體驗，辻利茶舗 TSUJIRI期許讓內用時光成為一場感官的藝術展演。

新品首推獨門「雙茶淋醬」：全系列餐飲升級，濃韻口感自由定義





本次革新的一大亮點，在於辻利茶舗TSUJIRI首度推出的「獨門抹茶、焙茶風味淋醬」。這款淋醬濃縮了茶粉最精萃的氣韻，質地絲滑如綢緞。為了滿足資深茶友對於濃厚口感的追求，辻利茶舗TSUJIRI特別推出「客製化體驗升級」，消費者可隨自己的需求加購。無論是抹茶/焙茶液添加，為飲品注入多一層次的微苦回甘，或是加購抹茶/焙茶醬，口感加倍更能賦予甜點更深邃的視覺與味覺衝擊。這項創新讓「濃韻程度」不再是固定標準，而是由每一位客人的味蕾自由定義。

親臨感受舌尖上的綠色新紀元 跨越國界的風味調和

為了更貼近台灣客群對層次感的熱愛，新菜單強打「特調新品調飲」。精選台灣當季鮮果，利用果酸的明亮感去勾勒抹茶的草本芬芳，或以果香的甜美平衡焙茶的煙燻焦韻。每一杯調飲皆是日本職人精神與台灣風土食材的完美融合，口感馥郁分明、外觀恰似藝術品般精緻。

在抹茶市場需求顯著增長、京都產區產量珍稀的今日，辻利茶舗TSUJIRI依然堅持品質至上，本次店舖內用菜單革新的核心目標，便是致力於提升顧客的內用體驗，大幅新增多款精緻的內用甜點套餐系列及全新冰品系列。創新擴展為滿足不同消費者的需求，更邀請知名甜點品牌「法朋烘焙甜點坊」建立長期合作，定期推出當日限定甜點，持續帶給顧客新鮮感與驚喜的幸福感，未來也會推出的特色調飲系列做出區隔，確保產品的高端品質與商品定位

桌球男神江宏傑2026新年啟程新出發 搶先入店體驗健康新滋味展現細膩職人味蕾





邁入2026全新年度，日本百年抹茶名門世家「辻利茶舗TSUJIRI」迎來全新氣象。開年之際，特別邀請形象健康陽光的桌球男神——江宏傑，以品牌之友身份特別啟程北上蒞臨辻利茶舗TSUJIRI 於信義遠百A13門市，搶先體驗新年第一抹清新滋味！江宏傑以職人精神與健康活力的氣度，完美詮釋傳統抹茶在當代生活中的「新食尚」轉型。

這次合作除了味覺享受也聚焦了解抹茶在「現代機能性」的亮眼表現。在歐美，抹茶早已被視為頂級超級食物 (SuperFood)，其富含的兒茶素與茶氨酸，被證實具備優異的抗氧化、減少體內發炎、釋放壓力及促進代謝等機會效益。

身為前國手及現任代表隊教練，江宏傑始終維持高標準的體能管理。他現場分享道：「抹茶不僅是風味，更是我維持高效率代謝與運動後放鬆的秘密武器。」透過江宏傑健康、專業的運動領袖形象，辻利茶舗TSUJIRI成功將「抹茶」從傳統下午茶轉化為健身族與養生族的「綠色補給」，抹茶控們新的一年也持續透過享用新品來感受抹茶帶來的幸福滋味！

辻利茶舗2026新年獻禮皓馬迎春！攜手法朋3款人氣禮盒回歸匠心辻光風呂敷禮盒 升級搶訂

