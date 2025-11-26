抹茶控衝了！日出茶太「靜岡抹茶系列」升級回歸 限時買一送一、聖誕新品同步登場

日出茶太宣布「靜岡抹茶系列」全面升級回歸！抹茶濃度加厚、茶韻更明顯，並推出全新配料「雙色抹茶紅豆Q湯圓」與「紫薯雲頂奶蓋」，讓季節限定的抹茶飲更有冬天儀式感。

這次回歸亮點之一是聖誕節限定的「MERRY CHRIST抹S」杯身，22oz品項會換上紅綠色系視覺設計，搭配雙色湯圓等新品，整體相當應景。新品即日起至2026年1月18日限時販售，並搭配多場買一送一活動，抹茶控可以趁活動期間大喝一波。

升級版靜岡抹茶三款登場

本次三款主打飲品皆以更濃厚的靜岡抹茶為基底：

● 靜岡抹茶拿鐵：抹茶濃度更明顯，搭配鮮奶喝起來更厚實。

● 抹茶紅豆湯圓拿鐵：加入新推出的雙色Q湯圓，一杯能喝到Q彈口感與紅豆香。

● 紫抹雲頂奶蓋拿鐵：抹茶結合紫薯奶蓋，甜香中帶微苦層次。

（圖／日出茶太提供）

多場買一送一接力開跑

日出茶太同步推出多波優惠：

● 即日起至11/28：加入日出茶太LINE會員或美食通會員，每日12:00–20:00可享「抹茶系列買一送一」。

● 老會員限定：2025年11月20日前曾到門市消費者，11/24將獲「抹茶新品8折券」乙張，可在年底前使用。

● 雙12、元旦再加碼：12/12與2026/1/1兩天，出示會員資格即可再享抹茶系列買一送一（12:00–20:00、每店限100組）。

加入LINE會員還能領到10元折價券5張，每月6日另有會員日85折。

