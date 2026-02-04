抹茶比綠茶更優！醫師曝5大優點 示警「1關鍵」：小心含重金屬

醫師表示，喝抹茶比喝綠茶對身體更好。（示意圖／Photo AC）

日本人長壽形象常被認為與飲食習慣有關，其中抹茶更是備受關注。腎臟科醫師江守山指出，「聰明人喝綠茶，但超級聰明的人選擇抹茶」，原因在於抹茶雖屬綠茶的一種，但加工與飲用方式不同，使其富含對健康有益的抗氧化成分。不過他也提醒，抹茶品質差異極大，若選購不慎，反而可能將農藥或重金屬一併吃下肚。

江守山說明，抹茶是由山茶（Camellia sinensis）葉子直接研磨而成的細粉，與一般綠茶沖泡後丟棄茶葉不同，抹茶等於將整片茶葉喝下肚，因此咖啡因與抗氧化劑的濃度都更高。抹茶中富含葉綠素，屬於具抗癌潛力的抗氧化劑，並含有L－茶氨酸，有助於促進放鬆、改善睡眠品質與提升注意力。此外，抹茶還含有葉黃素與維生素K，有助於老年族群維持認知敏銳度；其中的兒茶素，尤其是表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG），被認為可降低心臟病風險。

在科學研究方面，江守山引述卡達大學研究指出，相關試驗顯示抹茶有助於減輕壓力，並能「輕微地」改善注意力與記憶力。另有京都府立大學研究發現，每天飲用抹茶可幫助肌肉適應環境、對抗疲勞，對進行肌力訓練或重訓者尤其有益。研究也曾觀察到抹茶可能具有抗憂鬱效果，但目前正向結果僅在實驗小鼠身上出現，仍有待更多人體研究驗證。

不過，江守山也特別提醒，抹茶並非喝得越多越好，更重要的是來源與品質安全。他指出，抹茶分為不同等級，部分產品可能含有重金屬或其他汙染物，且台灣過去針對日本進口農產品的抽驗中，抹茶曾是農藥殘留檢出比例偏高的品項之一。因此，建議民眾選購通過檢驗、來源標示清楚的產品，才能在攝取營養與保健效果的同時，避免潛在風險。

