抹黑了整年紅熊結果林宸佑先被抓！沈伯洋怒噴一句：馬德

綽號「馬德」的《中天新聞》記者林宸佑，昨(1/17)傳出疑收中國資金利誘軍人拍投敵影片或刺探軍機，涉及《國安法》，遭收押禁見。對此，民進黨立委沈伯洋表示，國共特色就是，自己做什麼，就先抹別人在做，炒了一年新聞說他是紅熊，結果現在是誰在收紅錢？他最後害怒噴一句「馬德」。

民進黨新北市擬提名人、立委蘇巧慧則表示，台灣是民主法治國家，面對中國威脅應該立場一致，而此案已經進入司法偵辦程序，希望司法毋枉毋縱，讓台灣安全被維護。

高雄橋頭地檢署昨日指揮高雄市調查處，搜索林宸佑住處並拘提到案，帶回偵訊，檢方指出，林宸佑涉嫌收受中國資金，而相關人員涉《國安法》、《貪汙治罪條例》、《刑法》洩密等案件，目前此案進入司法程序。

為此，沈伯洋深夜在臉書發文表示，在看了地檢新聞稿後，他以前常常說，國共的特色就是，自己在做什麼，就先抹別人在做，炒了一年的新聞說他是紅熊，結果現在在收紅錢的是誰？最後也怒噴一句「馬德」。

蘇巧慧上午於新北市鶯歌區發放春聯並受訪，她說，台灣是民主法治國家，面對中國威脅應立場一致，政治態度可以不同，但面對國安絕對要團結守護台灣，案件已進司法程序，希望能毋枉毋縱，維護台灣安全。

