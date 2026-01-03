抹黑柯志恩產業鏈變本加厲 張永杰喊話拒絕奧步

國民黨高雄市黨部發言人張永杰說，這兩天針對柯志恩的抹黑產業鏈，變本加厲，甚至進化成「AI造謠」跟疑似「自導自演」？（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨高雄市黨部發言人張永杰三日表示，請網路上的好朋友們面對來路不明、有疑慮的訊息，請「小心查證、不輕信、不轉傳」。若發現惡意造謠的不實訊息，請直接檢舉並提供給他們查證。

張永杰說，這兩天本來應該好好慶祝新年，但針對柯志恩的抹黑產業鏈卻沒有休息，反而變本加厲，甚至進化成「AI造謠」跟疑似「自導自演」？

張永杰指出，這兩天大量出現AI生成的假影片瘋傳 YouTube和LINE群組，並配上特殊口音造謠抹黑柯志恩，這些影片腳本內容一致，明顯是相同的劇本產出，目的就是要利用資訊落差，在藍軍群組內製造焦慮與分裂。

他提到，另外，還有疑似自導自演的抹黑劇本，社群平台Threads上也出現了熟悉的套路，先由一個已被認證的假帳號反串，謊稱「跨年卡司都是柯志恩的功勞」，再由另一個無頭像的幽靈帳號截圖「打臉」，最後竟還有特定媒體跟進報導，合理質疑這是一種疑似「自產自銷」的手法？讓人不禁聯想到過去民進黨林瑋豐的反串事件。

張永杰認為，這一連串大規模的抹黑操作，恰巧都發生在跨年期間，正好是媒體發布最新民調之後。當時民調結果顯示柯志恩成績力壓對手，大動作的行徑還有諸多巧合，也不免讓人好奇，到底是有多怕柯志恩？張永杰呼籲，拒絕奧步，守護真相！ 讓我們一起讓高雄更好，台灣更好！