押上首相寶座！高市早苗閃電解散國會 自民黨民調高挑戰單獨眾院過半

日本首相高市領導的自民黨穩定吸收右派參政黨和國民民主黨的支持者。（圖片來源／高市早苗／ｘ）

在日本2月8日舉行第51屆眾議院選舉之前，《朝日新聞》和《日經新聞》先後做的民調顯示，日本首相高市早苗帶領的執政黨自民黨支持聲勢持續看漲，有望大幅增加席次，甚至實現單獨取得過半數的席位（233席以上）。

自民黨的支持度穩定攀升

《朝日新聞》民調顯示，自民黨的支持率增至29.4%，高於去年11月高市早苗首相就職時的26.4%。這份民調由《朝日新聞》和大阪大學社會心理學教授三浦麻子1月23日至25日進行，收集全日本約1300名選民的問卷調查。

自民黨的支持度從2025年7月觸及19.2%的低點以來穩定攀升。高市首相組閣後，自民黨穩定吸收右派的參政黨和國民民主黨的支持者，此後，它又從執政聯盟夥伴日本維新會獲得更多支持。

本次眾院選舉於1月27日正式公告啟動，總席次維持465席，其中小選區（單一選區）289席、比例代表選區176席。共有1285名候選人參選，小選區部分有1119人，比例代表部分有166人（扣除重複登記者）。

選戰才剛進入初期階段，《日經新聞》結合27日至28日的電話與網路民調，以及實地訪談分析指出，自民黨氣勢逐漸升溫。相較選前擁有的198席，預估可望明顯增加，並超過過半的門檻233席。

自民黨吸收參政黨選票

在289個小選區中，自民黨候選人約有近4成選區被評為「最有希望當選」，超過半數（逾150個）屬於與其他政黨激烈競爭的交戰區，其中約100個具明顯優勢、超過50個有當選機會。在11個比例代表區塊，自民黨預測可超越上屆的59席，有望衝破70席。

自民黨的目標不僅止於過半，更瞄準能穩定運作國會的「穩定多數」（243席，可在各常任委員會推出委員長），甚至若與執政夥伴日本維新會合計，可望達到「絕對穩定多數」的261席。高市早苗明確將「執政聯盟過半」視為勝負關鍵分界線，並表示若未能達成，她將引咎辭職。

相對而言，立憲民主黨與公明黨等組成的最大在野聯盟「中道改革聯合」（簡稱中道）以對抗高市保守路線為訴求，選情相對艱困。

中道聯盟雖戰術明確（公明黨出身者全數轉戰比例代表，單一選區則以立憲出身者為主），但G4在小選區僅少數人被評為「最有希望當選」，約40個具優勢、約100人左右有當選可能；比例代表部分預估約40席。

在野聯盟選情艱困

由於在野聯盟今年1月才匆忙成軍，公告前累積的聲勢難以維持，日經新聞分析認為恐怕難以突破100席大關，更不可能成為眾議院席次最多的「比較第一大黨」。

日本維新會在最近一屆選舉初期表現不如預期，除在大本營大阪地區維持一定實力外，其他多數地區陷入苦戰，席次恐低於選前的34席，比例代表部分也可能下滑。

其他在野黨方面，國民民主黨預估席次大致持平，在小選區與比例代表皆有一定收穫，至於參政黨、共產黨等小黨主要仰賴比例代表爭取席次。

日經新聞的民調報導強調，距離投開票日仍有約10天時間，目前超過半數小選區仍呈現激戰態勢，最後階段選情仍有大幅翻轉的可能。高市早苗提前解散眾議院、舉行此次大選，主要目的是「尋求國民直接授權」，以推動自民黨擴張財政政策，包括積極的危機管理投資與食品消費稅除外等措施，但是此舉也引發市場對日本舉債增加、公債殖利率上升的擔憂。

本次民調由《日本經濟新聞》主導，部分與《讀賣新聞》合作實施，反映選戰開跑後的初期情勢。

