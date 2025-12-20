押井守殿堂級經典回歸！《天使之卵》40週年4K修復登大銀幕 影視創作者力推必看

由押井守與天野喜孝聯手打造的堂級動畫《天使之卵》迎來40週年4K紀念版，讓影迷得以在戲院重新感受這部動畫史經典的震撼魅力。（甲上提供）

日本殿堂級傳奇動畫《天使之卵》迎來問世40週年，4K紀念版確定於1月9日全台震撼上映。本片由《攻殼機動隊》導演押井守編劇、執導，攜手《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝打造，自1985年以OVA形式推出後，憑藉詩意而神祕的影像語言、深邃世界觀與前衛美學，被視為動畫史上最具影響力的經典之一。此次全新4K修復，並同步推出杜比全景聲與杜比視界版本，以殿堂級規格重返大銀幕，吸引眾多動畫與影視創作者朝聖，小島秀夫、樋口真嗣、邱立偉皆力薦必須進戲院沉浸體驗。

廣告 廣告

片商日前於40週年前夕舉辦搶先紀念場，搭配全球獨家設計限量特典，引發全台影迷熱烈搶購，不少觀眾曬出「天使降臨」紀念海報，大讚質感細膩、收藏價值極高，在社群平台掀起話題。昨晚台北媒體試片會同樣吸引多位動畫導演、插畫家、設計師與KOL到場，全場屏息觀影，映後一致盛讚其歷久彌新的震撼力。《八戒：決戰未來》導演邱立偉直言《天使之卵》是「傑作」，認為能將天野喜孝的美術真正「動起來」，本身就代表押井守極大的勇氣與決心。

《天使之卵》全片以手繪完成，少女白髮飄動的線條細膩而脆弱，層層堆疊的筆觸在4K修復下清晰可見，也成為如今幾乎無法再現的動畫工藝象徵。（甲上提供）

「遊戲鬼才」小島秀夫也分享自己1985年首度觀賞《天使之卵》的震撼，形容那種緩慢節奏、帶有塔可夫斯基式影像語彙的動畫，讓他第一次意識到日本也有逆流而行的創作者，如今再看，更能理解作品走在時代前端的程度，直言4K版登上大銀幕絕對不能錯過。《正宗哥吉拉》導演樋口真嗣則表示，這是一場只有在40年前才可能誕生的饗宴，由燃燒的創作衝動與靜謐美學交織而成，現在正是走進戲院體驗的最佳時刻。

片中守護神祕巨蛋的少女與背負十字槍、追尋夢中巨鳥的少年，在荒廢城市中產生微妙連結，靜謐而深邃的影像語言，至今仍影響無數後世創作者。（甲上提供）

此次40週年4K修復版由押井守親自監修，並於今年坎城影展「經典單元」舉行世界首映，再度驚豔國際。押井守感性表示，能讓過去的作品重新問世，會讓人由衷覺得「幸好當年曾經努力過」，他更將《天使之卵》形容為一位40年後重新回到身邊的女兒，「4K修復就像替她補妝，身為父親，有責任讓她以最漂亮的姿態再次出現在世人面前。」《天使之卵》描繪守護神秘巨蛋的少女與追尋夢中巨鳥的少年，在荒廢城市中相遇並迎來命運轉折，4K紀念版將於1月9日全台獻映，杜比全景聲與杜比視界版本同步登場。

更多鏡週刊報導

OneRepublic主唱著宮廟背心嗨翻高雄巨蛋 相約明年台北見

「台南好YOUNG」耶誕開唱 宮崎薰圓夢來台、川西奈月首登台南

EA7全台僅兩間門市 運動粉必逛的專業時尚行頭