押井守殿堂級經典回歸！《天使之卵》40週年4K修復登大銀幕 影視創作者力推必看
日本殿堂級傳奇動畫《天使之卵》迎來問世40週年，4K紀念版確定於1月9日全台震撼上映。本片由《攻殼機動隊》導演押井守編劇、執導，攜手《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝打造，自1985年以OVA形式推出後，憑藉詩意而神祕的影像語言、深邃世界觀與前衛美學，被視為動畫史上最具影響力的經典之一。此次全新4K修復，並同步推出杜比全景聲與杜比視界版本，以殿堂級規格重返大銀幕，吸引眾多動畫與影視創作者朝聖，小島秀夫、樋口真嗣、邱立偉皆力薦必須進戲院沉浸體驗。
片商日前於40週年前夕舉辦搶先紀念場，搭配全球獨家設計限量特典，引發全台影迷熱烈搶購，不少觀眾曬出「天使降臨」紀念海報，大讚質感細膩、收藏價值極高，在社群平台掀起話題。昨晚台北媒體試片會同樣吸引多位動畫導演、插畫家、設計師與KOL到場，全場屏息觀影，映後一致盛讚其歷久彌新的震撼力。《八戒：決戰未來》導演邱立偉直言《天使之卵》是「傑作」，認為能將天野喜孝的美術真正「動起來」，本身就代表押井守極大的勇氣與決心。
「遊戲鬼才」小島秀夫也分享自己1985年首度觀賞《天使之卵》的震撼，形容那種緩慢節奏、帶有塔可夫斯基式影像語彙的動畫，讓他第一次意識到日本也有逆流而行的創作者，如今再看，更能理解作品走在時代前端的程度，直言4K版登上大銀幕絕對不能錯過。《正宗哥吉拉》導演樋口真嗣則表示，這是一場只有在40年前才可能誕生的饗宴，由燃燒的創作衝動與靜謐美學交織而成，現在正是走進戲院體驗的最佳時刻。
此次40週年4K修復版由押井守親自監修，並於今年坎城影展「經典單元」舉行世界首映，再度驚豔國際。押井守感性表示，能讓過去的作品重新問世，會讓人由衷覺得「幸好當年曾經努力過」，他更將《天使之卵》形容為一位40年後重新回到身邊的女兒，「4K修復就像替她補妝，身為父親，有責任讓她以最漂亮的姿態再次出現在世人面前。」《天使之卵》描繪守護神秘巨蛋的少女與追尋夢中巨鳥的少年，在荒廢城市中相遇並迎來命運轉折，4K紀念版將於1月9日全台獻映，杜比全景聲與杜比視界版本同步登場。
更多鏡週刊報導
OneRepublic主唱著宮廟背心嗨翻高雄巨蛋 相約明年台北見
「台南好YOUNG」耶誕開唱 宮崎薰圓夢來台、川西奈月首登台南
EA7全台僅兩間門市 運動粉必逛的專業時尚行頭
其他人也在看
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 40
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 308
五月天阿信變長腿美男！合體F3風格大改變 粉色西裝造型意外成亮點
五月天主唱阿信攜手F3成員言承旭、周渝民、吳建豪合體，組成限定企劃「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，昨（19日）於上海梅賽德斯奔馳文化中心盛大開唱。久違同台的夢幻組合立刻引爆全場尖叫，其中阿信罕見換上粉紅色西裝造型，筆直修長的比例意外成為舞台亮點，被歌迷狂讚「根本偶像派」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前 ・ 62
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 1 天前 ・ 27
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 6
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
獨家／坣娜追思會主視覺照片幕後故事催淚曝光 她：留下最美麗的坣娜
影視歌三棲藝人坣娜追思會的主視覺照片非常靈性美麗從來沒有曝光過，連薛智偉也不知道。原來幕後有一段感人故事。2021年坣娜舉辦《愛是自由 Free to Love》演唱會時，演唱會總製作人張曼芸「因緣際會」留下這組照片，心想「這組照片優雅有靈性，不知道未來要用在什麼地方。」結果萬萬沒想到用在追思會上，「相信一切都是最好的安排」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7
張鈞甯罹憂鬱症爆哭剩46公斤 睡前喝水求水腫增重
【緯來新聞網】演員張鈞甯在《我們的藍調時光》裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
康康浴室跌倒撞傷頭！倒地數分鐘無人救援 帶傷趕直播
主持人康康13日參加《綜藝一級棒》YouTube頻道線上直播前，在家中浴室洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷倒地，因家中無人，他獨自躺在原地好幾分鐘才回神，但仍堅持趕赴電視台參加直播，上線人數破千人全目睹他的傷勢。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
連戰二媳婦突喊「別把嫁豪門當人生目標」！ 直言：為錢結婚多半過不好
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她昨（18日）發新影片，奉勸大家「不要把嫁入豪門當成人生目標」，更指出，為了錢而結婚的人，多半過得不好，且缺乏內涵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 95