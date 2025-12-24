押寶未來之星？蔣萬安快閃雙城論壇 上海方「非常理解」

台北市長蔣萬安週二（23日）宣布，因應1219北捷隨機攻擊事件，今年台北上海雙城論壇縮短行程，只參加28日登場的主論壇，上海方也喊出理解，更傳出對岸如此「寬容」是在押寶台灣未來之星，蔣萬安今（24）日強調，希望維持兩岸市政交流，論壇定調「雙城好、兩岸好」。而國民黨主席鄭麗文近來言論再度惹議，被陸委會主委梁文傑開酸，希望她跟蔣萬安一樣多談捍衛中華民國。

雙城論壇上海盼表態「友中」 蔣萬安：雙城好、兩岸好

受到1219北捷隨機攻擊事件餘波影響，蔣萬安選擇拉長坐鎮台北時間，拍板定案今年台北上海雙城論壇兩天行程縮減成一天。前年雙城論壇赴滬參訪上海各地市政行程，今年只剩28日主論壇，原本預計兩天參訪地點包括文化中心、醫院、體驗夜經濟與歡迎晚宴等，如今通通取消，改由副市長林奕華帶隊，林奕華今日受訪時表示，台北發生憾事以此方法兼顧，上海方都非常理解。

廣告 廣告

蔣萬安原本預計出席的行程將改由林奕華帶隊。圖／台視新聞製圖

不過上海方寬容態度已經不是第一次，今年兩市預計簽署兩個備忘錄，先前遭中央大幅刪減內容，上海一樣通通買單，傳出對岸就是在押寶台灣明日之星。國民黨北市議員曾獻瑩直言，明眼人都看的出來，蔣萬安未來很有可能成為台灣總統候選人。民進黨北市議員陳賢蔚則認為，蔣萬安正是中共必須牢牢緊握住的，跟台灣交流的管道之一。

鄭麗文言論惹議？梁文傑：應學蔣萬安捍衛中華民國

此外，近日國民黨主席鄭麗文的言論頻頻惹議，陸委會主委梁文傑今天在立院開酸，「可以學學蔣萬安市長，不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國。」但這回傳出，上海希望蔣萬安能循往例發表友中言論，蔣萬安對此則回應「雙城好、兩岸好」，為此次論壇定調。

儘管北市上海反覆溝通協商，但民進黨議員依舊不滿市長堅持去雙城，陳賢蔚指出，台北市發生重大危機的當下，蔣萬安卻堅持要前往過去，痛批「這是沒有道理的事情」。兩岸維持交流與北市重大治安事件，蔣萬安最終選擇期盼找到最大公約數，但難以滿足各方意見，只能成為夾心餅乾。

台北／陳蜀強、馮浩宇 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

坐鎮台北！雙城論壇週末登場 蔣萬安縮短行程28號當天往返

綠議員喊北捷攻擊案死者「每人600萬撫恤金」 蔣萬安神情凝重未回應

細胞簡訊規劃中 蔣萬安：12/26將進行高強度演練、跨年維安同步提升