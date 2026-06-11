押注AI又怕大裁員惹麻煩 中國企業悄然削減職位
（德國之聲中文網）劉女士是杭州一家大型互聯網公司的合同制員工。她表示，公司在今年3月開始悄悄裁減合同員工，此前公司要求員工使用包括AI智能體 OpenClaw 在內的人工智能工具，而該工具今年在中國迅速普及。
盡管她並不清楚裁員的整體規模，但她所在的公司也已開始減少對應屆畢業生的招聘，因為中國企業正爭相推進AI系統的落地應用。
這位26歲的職員表示：“大多數人的工作任務都可以被 OpenClaw 完全替代。一旦一個人把所有工作流程都寫進 OpenClaw……那他基本上就可以被解雇了。”由於話題敏感，她要求不公開自己的全名，也不提及公司名稱。
在全球企業都在應對AI應用帶來的變化之時，中國企業面臨著一個獨特的挑戰：政府希望企業盡快采用AI，以提升生產效率，但又不希望推進過快或過於明顯，以至於導致大量員工被替代，從而威脅社會穩定。
劉女士所在的公司只是眾多中國企業中的一例。這些企業正在悄然進行小規模裁員，以在不引起政府注意的情況下取得AI帶來的生產力提升。九名來自科技、娛樂和廣告等行業的員工向路透社透露了這一情況。
這種做法與包括Meta在內的一些全球大型公司形成對比。後者公開宣布了大規模與AI相關的裁員，並在西方引發了一波反AI民粹情緒。
企業避免大規模裁員
中國勞動法規定，企業如果裁員超過其員工總數的10%，必須事先獲得政府批准。此外，在過去至少有三起案件中，法院裁定，公司不得以用AI替代員工為由解雇勞動者。
一位大型中國金融科技公司的高級管理人員對路透社表示：“私營企業需要在一定程度上容忍效率下降，以避免大規模裁員，因為那樣可能引發‘社會不穩定’，並帶來政治影響。”
該人士稱，中國所有大型科技公司都已經在進行結構調整，其中市場營銷和前端崗位在很大程度上正被人工智能取代。
阿裡巴巴雲業務的一名工程師也表示，公司有一些部門已經開始通過人工智能驅動的方式削減員工數量，而且這種變化很可能會通過逐步裁減和自然流失來實現，而不是一次性的大規模裁員。
咨詢公司普萊納姆（Plenum）的資深分析師何淑靜（Shujing He）表示，中國大型科技公司目前仍處於“全面押注（all-in）”人工智能的階段。
她指出：“人工智能帶來的生產力提升很可能會減少招聘需求，但預計大型企業在直接裁減員工方面仍會保持謹慎。”
AI績效指標
一些公司不僅利用人工智能來替代任務和崗位，還開始衡量員工采用AI的速度是否足夠快。
在一些工作場所，員工使用的token（即AI計算消耗單位）數量正在被用來衡量效率——盡管這一指標並不直接等同於生產力提升，也無法體現使用AI完成工作的質量。
一位中國科技巨頭的大數據工程師表示，他的經理從今年3月開始根據token使用量對員工進行排名，並稱該指標將與績效評估和晉升機會掛鉤。
“這種做法相當具有強制性。人們不應該為了用AI而用AI”，他在匿名接受路透社采訪時說，“我始終無法擺脫一種感覺——我離被取代越來越近了。”
娛樂行業是受沖擊最嚴重的領域之一，因為低成本短劇工作室正轉向使用AI生成演員和場景。
22歲的短劇制作人Ayase表示，她在2月被解雇之前所在的制作部門原本有30到40人。“在轉向AI之後，每個劇組被縮減到大約10人，其中真正參與真人拍攝的只剩2人。”
這位剛畢業的年輕人還表示：“真人拍攝的話，即便是只有幾句台詞的小角色，一名演員每天的片酬也要幾千元人民幣。”
AI繁榮，崗位收縮
北京推出的“AI+”行動計劃目標是在2027年前實現重點行業70%的AI滲透率，到2030年達到90%。分析人士警告稱，這一過程中將經歷一段艱難的轉型期。
他們指出，由AI驅動的新崗位湧現速度落後於崗位被替代的速度，而中國本就面臨較高的青年失業率，其中剛進入職場的年輕人更容易受到AI自動化的沖擊。
盡管與AI相關的招聘崗位在2025年增長了74%，但這一繁榮背後卻是整體就業市場的疲軟——創紀錄的1270萬大學畢業生正面臨入門級崗位減少和起薪下降的困境。
花旗銀行在近期一份報告中估計，中國約有9.6%的崗位（約7000萬個）面臨被AI取代的高風險，而對於20多歲的年輕人來說，這一比例上升至13.6%。
咨詢機構“中國政策”（China Policy）的社會政策分析師Selena Guo表示：“AI在中國經濟轉型中處於一個特殊的核心位置：它既是造成顛覆的推動力，同時也是被寄予厚望的解決方案。……人們期待由此產生生產力和經濟增長的正向‘滾雪球效應’。”
不想等公司來裁：越來越多中國年輕人用AI做起一人公司
中國官方媒體的報道則試圖安撫公眾，稱AI不會“搶走人們的飯碗”。目前，相關部門正在研究AI對就業的影響以及再培訓計劃，但尚未出台詳細的政策應對措施。
在中國社交平台小紅書上，“AI焦慮”這一話題獲得了超過780萬次瀏覽，用戶們正在討論AI是否會像19世紀歐洲機械化織布機取代手工織工那樣，使他們失去工作。
一些AI智能體工具已經直接以“替代整個部門”為賣點進行推廣。例如，阿裡巴巴的多智能體企業平台“悟空”（Wukong）就提供了預設的“一人公司”技能，旨在自動化電商銷售、直播以及軟件開發等工作。
在內容運營崗位工作的劉女士表示：“不會使用AI的人將被淘汰。”
她還說：“AI滲透到生活的方方面面只是時間問題……我甚至想回去種地，或者當個手藝人。”
（路透社）
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作者: 德才 (（路透社）)
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