押注TACO交易 韓股反彈驚漲

在美國總統川普再度揚言調高對韓關稅之際，韓國股市未受明顯衝擊，反而持續走高。科技股強勢上漲，推動韓國綜合指數（KOSPI）創下近三周來最大單日漲幅，汽車等出口板塊也迅速反彈。市場普遍押注「TACO交易」，認為關稅威脅終將退讓，因此逢低進場，但分析也警告若稅率升至25%，韓國汽車產業恐損失20%獲利。

川普26日發文批評韓國國會拒履行貿易協議，因此有意把韓國汽車、木材及藥品等進口關稅，從現行15%提高至25%。相關言論引發市場震盪，KOSPI早盤下跌約1%，汽車類股領跌。不過隨後迅速反彈，終場大漲135.26點，收漲2.7%，為年初以來最大單日升幅。

AI熱潮推動半導體類股領漲，三星電子與SK海力士分別上漲4.9%與8.7%，後者更創下歷史新高，成為支撐大盤的主要動能。相較之下，汽車類股雖在早盤重挫，但跌幅明顯收斂，現代汽車終場下跌0.81%，起亞汽車下跌1.1%，收復大部分失地。

韓媒News1認為，投資人普遍押注「川普總是臨陣退縮」（TACO）交易，認為川普的強硬表態最終往往退讓，因此選擇在回檔時逢低進場。韓國交易所數據顯示，個人投資人近期大舉買入KOSPI成分股，淨買入超過3000億韓元的現代汽車股票，抵消外資賣壓。

大信證券研究員李京民（音譯）指出，市場已逐漸習慣川普反覆的關稅威脅，並將其視為談判手段之一，而非必然落實的政策。彭博經濟研究的卡拉泰利（Nicole Gorton-Caratelli）表示，總體而言，自川普連任以來，他兌現的關稅威脅只佔27%。

不過，業界分析警告，若關稅最終確實從15%調升至25%，對汽車產業的衝擊仍不容小覷。現代與起亞汽車今年會分別因此增加3.1兆韓元與2.2兆韓元的額外成本，合計的營業利潤損失恐超過5兆韓元，並導致現代與起亞2026年獲利預期分別下修23%與21%。

去年4月至9月關稅上調期間，現代與起亞已出現約4.6兆韓元的營業損失。兩者在美銷售雖然同樣創下新高，但因為高關稅，營業利潤反而大幅下滑。

匯市方面，韓元兌美元周二一度貶值0.6%，終場貶幅收斂至0.3%，報1447.9，顯示外匯市場仍對政策不確定性保持謹慎。