押174天脫身！陳歐珀500萬交保「暴瘦一圈」 合議庭同意他「免與妻子分居」

前立委陳歐珀交保500萬元，並須戴電子腳環。廖瑞祥攝



前民進黨立委陳歐珀涉嫌收賄463萬元，並與妻子徐慧諭共同詐領助理費411萬元，6月初遭收押禁見至今。他過去不時抱怨，在獄中身體越來越差，請求法院給予交保，如有必要甚至願與妻子「分居」。台北地院今（11/24）日裁准他500萬交保，但禁止接觸尚未到庭作證的同案被告與證人，針對徐慧諭部分，只禁止陳歐珀向她探詢案情，兩人不必分居。陳歐珀在法警室裝完電子腳環後，帶著滿臉倦容，步履蹣跚走出法院，過程一言不發。

檢方指控，陳歐珀在擔任立委期間，涉嫌收受海商業者413萬元，在立法院推動《商港法》修法及爭取紓困，又接受Uber業者50萬元賄賂，召開協調會並質詢交通部。此外，陳歐珀夫婦於2012年至2022年間，涉嫌浮報助理薪資，向立法院詐領補助411萬餘元，供辦公室零用金使用，徐慧諭則另外被控侵占「勁宜蘭協會」款項110萬元。

民進黨前立委陳歐珀因為涉貪被起訴，他如今已是滿頭白髮，與之前相差甚大。資料照。呂志明攝

陳歐珀的妻子徐慧諭，涉嫌與陳歐珀共同詐領助理費，也另外涉及公益侵占。資料照。白廷奕攝

不過，陳歐珀只承認詐領助理費，矢口否認曾向業者收賄。北院8月召開延押庭時，他表示被關押3個月就已經讓他身心俱疲，罹患15年的身心症也大爆發，身體狀況越來越差，請求法院給予交保，如果認為有必要，他甚至願意和妻子分隔兩地居住。但合議庭還是裁定延押2個月，押期將於11月底屆滿。

北院今日裁准陳歐珀500萬元交保，裁定理由指出，陳歐珀雖然仍然否認收賄、洗錢，但與犯罪事實相關的重要證人已陸續結問完畢，大幅降低重罪部分的串證可能性。合議庭認為，相關事證已獲得相當程度的保全，不該單純因為還有共同被告或證人尚未進行詰問，就認為有繼續羈押的必要，否則可能違反比例原則。

合議庭考量，陳歐珀的犯罪情節、地位、訴訟進行程度、身體狀況、資力等條件，認為他具保500萬元並限制住居，即可對他形成足夠的心理壓力，確保後續審理及執行的進行，合議庭另一併限制住居及出境、出海8個月，命他定期向法院報到，及接受科技監控8個月。

陳歐珀交保後，整個人暴瘦一圈。廖瑞祥攝

陳歐珀交保後，和以往在立法院的神情判若兩人。廖瑞祥攝

根據合議庭裁定的科技監控內容，陳歐珀須配戴電子腳環，同時限制住居在宜蘭縣宜蘭市住所，同時應於每周一、三、五上午9點到12點間，在住處門牌前用個案手機拍攝臉部照片並傳送到科控中心，定期向北院辦理報到。

同時，為了避免妨害法院發現真實，合議庭禁止陳歐珀接觸尚未到庭的同案被告及證人，也不可有恐嚇、騷擾或探詢案情的行為，否則將再羈押。不過，對於徐慧諭的部分，合議庭並未禁止陳歐珀進行接觸，只禁止他探詢案情。換言之，兩人不用分居。

陳歐珀刻意脫下眼鏡。廖瑞祥攝

陳歐珀交保後眼神委靡，精神相當不濟。廖瑞祥攝

