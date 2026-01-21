抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」

生活中心／李筱舲報導



每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。





才抽到國運「下下籤」！詹惟中再示警2026需慎防「4大關卡」：希望大家平安

詹惟中今（21）日在臉書發文指出，今年民眾需留意「車禍、火災、暴動和司法衝突」關卡。（圖／翻攝自臉書粉專《詹惟中 就是愛算命》）

廣告 廣告

詹惟中今（21）日在臉書發文表示：「每年都有不同的危機跟災難，老祖先都會在玄學中提醒我們。」他以自身經驗將老祖先的玄學翻譯成白話提醒大家：「重大車禍、火災、暴動，包括司法的衝突都是2026大家要有所謹慎面對、小心面對的，當然也為這些罹難者感到哀悼。」他在文中附上一張書本截圖，內容為：「廉貞星化忌也與交通、火災等重大意外有關。今年在道路交通方面，尤其要留心火車、高鐵、聯結車等大型交通工具的碰撞」，這也印證了近期西班牙發生高鐵對撞的事故。

才抽到國運「下下籤」！詹惟中再示警2026需慎防「4大關卡」：希望大家平安

詹惟中在元旦當日曾到廟宇求國運籤。（圖／翻攝自臉書粉專《詹惟中 就是愛算命》）

事實上，詹惟中在元旦當日曾到廟宇參拜求國運籤，當時他求到第53首「己丙」下下籤，籤詩內容為「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」。詹惟中解釋，2026年整體國運是艱難的，並非一路平順，「南鳥要北遷」表示可能會面臨到很多異動的問題，貴人也象徵人際關係的互動，要改變心態和視野，強調「心改運變」才能迎接轉機，特別是在夏秋之際才會出現真正的轉機。最後，詹惟中也表示，希望自己的苦口婆心能保大家的平安。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：才抽到國運「下下籤」！詹惟中再示警2026需慎防「4大關卡」：希望大家平安

更多民視新聞報導

安德魯王子遭狠心切割！父女決裂全因「這件事」

「尾牙」中獎攻略！「12生肖轉運術」讓你旺整年

「ven」口音引小粉紅崩潰！台網回「1句」神打臉

