抽中現賺500萬！各縣市「當鋪牌照」身價大公開

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記者施凱文、詹品宏／台中報導

台中市因為人口成長，2026年依法新增一張當鋪牌照名額，吸引65人搶著抽。由於當鋪屬於特許行業，總量受到管制，一張牌照在市場上的行情最高可達500萬元，被不少業者形容是另類樂透。原來這張珍貴牌照拿到後可以永久使用，不做了還可以轉手賣出，相當保值，在各地的價值則視消費力有所不同。

當鋪牌照的價值浮動，視當地的消費能力而定。

台中市因為人口增加，日前新增了一間當鋪業者的名額，日前抽出的牌照一張上看五百萬元，因此就被人認為是另類的樂透抽獎。

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黃色的球號碼向前整齊劃一排排站，台下的人屏氣凝神，希望能順利抽到這張珍貴的當鋪牌照。

工作人員：「抽籤。」

最後由她順利拿走門票。

中籤者（2026.06.09）：「我沒有想到這麼這麼幸運，喔比樂透還樂透哈哈哈。」

當鋪牌照價格。

當鋪是特許行業，各縣市根據法規，每2萬人可以有一張當鋪牌照，台北因為最早開放發出太多張，目前牌照價值約180萬元；新北、台中跟台南都是400萬元；桃園則因為人口增長的紅利要500萬元；高雄也要600萬元。

當鋪業者游老闆：「喔相當激烈，那第一個因為那個時候牌一張，像我們新北市一張牌要差不多四百萬元，桃園那時候人口一直增長，桃園那時候要五百萬。」

當鋪牌照的價值浮動，視當地的消費能力而定。

當鋪業者林老闆：「高雄的消費力比較高嘛，就類似房價一樣，那你苗栗的房價跟台南、台北的房價就不一樣，區域整個消費力比較高，那肯定喊比較高。」

當鋪牌照不用更新，抽到之後就能一直使用，不想開了還可以轉手賣掉。

當鋪牌照不用更新，抽到之後就能一直使用，不想開了還可以轉手賣掉，相當保值，才會讓這一張許可證被業界人士視為黃金門票。

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