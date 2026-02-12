抽中iPhone竟是詐騙 瑞芳警神速攔截包裹 追回民眾已寄出2張提款卡

圖說：新北市瑞芳分局雙溪分駐所警員蔡孟芳。

【民眾網編輯方笙楠新北報導】民眾網路抽獎「中iPhone」差點變成提款卡被盜領！新北市瑞芳分局雙溪分駐所昨日成功攔阻一起假抽獎詐騙案件，民眾誤信社群平台Threads抽獎訊息，依詐團指示將2張提款卡寄出，所幸員警即時識破詐騙手法，迅速聯繫物流公司攔截包裹，成功追回提款卡，阻止詐騙集團得逞，展現警方打詐效率與專業應變能力。

警方表示，蔡姓民眾於10日前往雙溪分駐所報案，表示其於2月5日晚間在Threads看到一則貼文，內容宣稱「按讚追蹤即可抽獎獲得iPhone」，完成操作後，隨即有不明帳號私訊告知中獎，並以「交貨便寄送」為由要求負擔運費。

廣告 廣告

詐騙集團接著再以「需實名認證」為藉口，謊稱蔡民因未完成認證導致帳戶遭凍結，並要求加入LINE「線上客服」及所謂「實名認證專員」，甚至假借「送往金管會協助處理」等名義，指示蔡民將2張提款卡寄至台中某超商門市。

蔡民寄出提款卡後，隔日再聯繫對方卻遭已讀不回，經過數日，驚覺情況有異，立即至派出所求助。員警蔡孟芳聽聞後立即研判為典型詐騙話術，並發現包裹寄出時間尚短，當機立斷把握「黃金攔阻時間」，迅速聯繫超商物流業者啟動攔截機制，成功將包裹攔回並協助寄返。蔡民於2月11日確認順利取回2張提款卡，避免遭詐騙集團盜領損失，對警方迅速協助深表感謝。

瑞芳分局指出，詐騙集團常利用社群平台投放「抽獎」貼文吸引民眾點擊，再假冒客服、專員甚至政府機關名義，誘導民眾交付提款卡、存摺或個資，手法層出不窮。警方呼籲，提款卡及密碼屬重要金融資訊，切勿交付他人或依指示寄出，如遇可疑訊息應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免落入詐騙陷阱。