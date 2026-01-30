抽中Lulu捧花！曾莞婷被大咖男星狂讚「理想型」認交友：歡迎加LINE

記者林汝珊／台北報導

《功夫》與粉絲見面。（圖／麻吉砥加提供）

電影《功夫》導演九把刀今（30日）率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷現身西門町舉行造勢活動，重現電影中的經典「破牆」場面，還近距離與粉絲互動、發送紅包，現場氣氛相當熱鬧。

曾莞婷（左起）、柯震東、九把刀、戴立忍現身西門町。（圖／麻吉砥加提供）

由於現年34歲的柯震東在片中仍飾演高中生，曾莞婷被問是否也能演學生，她立刻笑回：「我沒有那麼不要臉！」飾演王淨媽媽的她，片中小露性感酥胸，對此九把刀表示：「這是我對莞婷姐的尊重，把她最強的地方展現出來！」

柯震東昨才在活動中表示「李多慧是理想型」，今日又大讚曾莞婷是符合「善良」、「漂亮」及「做自己」的條件，是所有人心目中的女神。曾莞婷日前在陳漢典、Lulu婚禮上接到捧花，被問是否桃花運要來了？她則說：「接到捧花，也要有對象啊」，並歡迎大家加LINE。電影《功夫》將於2月13日正式上映。

