抽休旅車、輝達股票！三大超商福袋開賣PK 「小撇步優惠」拚買氣

迎來新的一年，超商福袋也開賣，各家不約而同鎖定聯名IP商品，像是全家聯名牙寶、三眼怪等，7-11則是和咖波、蠟筆小新等品牌聯名，更有機會抽到汽車和黃金等大獎；至於萊爾富則推出3C商品福袋，還可以抽輝達和台積電的股票，同樣引起話題。

迎新試手氣！馬年超商福袋超值內容曝

撕開喜氣洋洋的馬年福袋，零食、餅乾、飲料通通有，還有可愛的吉伊卡哇筆袋，迎來新的一年，超商福袋開賣，民眾搶試手氣，超可愛的牙寶、熊抱哥通通有，還有冬天最愛的毯子，通通是福袋內容，全家福袋這次一共有6種價格、41款，但大家最期待的還是抽獎券，有機會抽到價值199萬元的BMW休旅車，還有即開即抽30台iPhone 17 Pro也是一大亮點！

全家福袋抽BMW電動休旅車。圖／台視新聞

全家便利商店公共事務經理田乃文表示，首波開賣了之後，兩週就已經銷售超過40萬個，iPhone也已經開出13支，黃金的部分則有一位幸運的得主，兩波加起來總備貨量超過90萬個，如果完銷的話，預計可以帶動3億元業績。

可愛福袋商機大，7-11也不遑多讓，有咖波棉被、Snoopy行李箱，還有蠟筆小新通通是聯名IP，共有8種IP、130款，福袋大獎則是特斯拉汽車，還有5兩黃金都很吸睛。

7-11福袋抽特斯拉汽車、黃金。圖／台視新聞

新春福袋大PK 超商推「優惠」拚購買商機

而萊爾富則是三款福袋，還主打3C商品吸引不同客群，更要抽輝達和台積電股票，讓不少民眾眼睛一亮。

萊爾富走3C路線，抽輝達、台積電股票。圖／台視新聞

萊爾富公關蔡依真透露，目前整體銷量接近8成，福袋更是幾乎完銷，顯示消費者對於高CP值商品以及股票話題活動相當買單。

買福袋還有小撇步，像是7-11用12種指定支付工具結帳，滿額就可以折價；至於全家會員買兩個福袋，則可以換50元購物金。新的一年福袋商機無限，花小錢試手氣也沾喜氣！

7-11、全家福袋有優惠。圖／台視新聞

