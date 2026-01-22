抽到也沒地方用？客家幣特約店1887家 雙北竟掛零

新北市客家文化園區位於三峽，卻無法使用客家幣。（圖／新北市政府）

全台共有1887家特約店家使用客家幣，其中1736家有消費紀錄，不過雙北市未納入客家幣使用範圍，也沒有任何合作商店。新北市副市長朱惕之22日在行政院會發言指出，新北市有客家文化園區及許多客家特色商店，卻無法使用客家幣，建議行政院應將增加可消費客家幣的縣巿。

根據行政院會資料顯示，客家幣特約店家以苗栗縣占23％最多，其次是桃園市及新竹縣各17％、花蓮縣12％、新竹市9％。現已發放28萬4722人，截至民國114年12月31日，消費金額達9181萬元。客家幣主要消費於「飲食」約4338萬元，占44％，「購物」約3490萬元，占33％。

朱惕之表示，客家幣的消費使用未包括新北市的特約商店，新北有客家文化園區以及許多客家特色商店卻無法使用，建議行政院應將可消費客家幣的縣巿增加，台北市副市長林奕華也籲請納入台北市的店家。

新北市議員江怡臻指出，新北市擁有超過67萬客家人口，位居全台客家人口數第2，新北市客家文化園區位於三峽，客庄創生基地也在三峽五寮里，為桃竹苗客家人「二次移墾的落腳處」，當地客家人口高達6成，擁有豐富客家文化，亦有很多特色商店。

江怡臻批評，全台1887家特約店家，雙北皆未納入使用範圍，也沒有任何合作商店，代表新北的客家朋友，就算抽到客家幣也無法在雙北使用，非得到桃竹苗或南部地區才可以消費兌換，相當不便。

江建議，客委會應擴大客家幣使用範圍，將新北、台北納入，不僅能照顧到雙北地區客家族群；同時開放更多特約商店，也能促進雙北客家消費，讓客家幣達到最大效益。

