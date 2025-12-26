抽到就是加薪！台股IPO狂發「大紅包」 70檔新股排隊送錢
財經中心／師瑞德報導
今年你的股票帳戶「中獎」了嗎？2025年台股不只大盤熱，新股抽籤市場更是「殺紅眼」！安永聯合會計師事務所25日公布最新數據，今年台灣IPO市場熱度爆表，全年共有70家企業掛牌上市櫃，總籌資額一舉衝破1,050億元大關，創下歷史新高。這意味著今年股民至少有70次「試手氣」的機會，滿滿的「新股紅包雨」讓不少幸運中籤的投資人笑得合不攏嘴，直呼：「比年終獎金還香！」
70檔新兵報到！半導體「鴻勁」成最大包紅包
想抽中「大紅包」？今年機會特別多！安永統計指出，今年上市櫃家數較去年再增5家，籌資額更是狂增475億元。其中，含金量最高的「紅包王」非半導體莫屬。光是半導體大廠「鴻勁」，一家就吸金超過344億元，不僅是今年的募資冠軍，更是股民眼中的「超級金雞母」。
此外，上櫃市場也是臥虎藏龍，半導體材料廠「新應材」與「印能科技」備受矚目，加上數位雲端產業異軍突起，成為上櫃家數最多的族群。這些擁有AI題材、搭上科技特快車的明星股，每次開放申購都引發股民瘋狂「蓋牌」搶抽，只要抽中一張，往往就能現賺數萬元的價差，讓IPO市場成為今年散戶最熱衷的戰場。
生技、KY股接力發錢 股民：抽籤抽到手軟
不只電子股香噴噴，生技股也來送錢！生技醫療大廠「禾榮科」今年強勢掛牌，籌資額破百億，成為市場另一大亮點。而海外回流的KY股如中傑-KY、寶綠特-KY等4家公司也沒缺席，合計吸金60億元。從電子、生技到傳產，今年新股紅包種類多元，讓積極參與抽籤的股民大喊：「雖然中籤率低，但今年真的抽籤抽到手軟，有抽有希望！」
AI續旺！2026年紅包行情還有戲
錯過今年的紅包別灰心，安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，雖然全球局勢動盪，但台灣有AI與半導體這兩座靠山，經濟韌性超強。隨著晶片技術領先全球、出口動能增溫，預期2026年台灣IPO市場將持續火熱。換句話說，明年的「新股紅包行情」依然值得期待，股民們的資金可得準備好，隨時準備再戰！
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
