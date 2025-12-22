抽到真的能翻身！大谷翔平「全球唯一」球星卡拍出300萬美元 美國一家人靠這張卡改寫人生！

（圖／翻攝自小紅書、取自fanaticscollect IG）

誰說一夜致富只存在傳說？最近球卡圈直接上演真實版人生翻轉劇！一張來自 大谷翔平的Topps金色Logoman簽名卡，在拍賣平台以高達300萬美元成交，瞬間刷新大谷翔平球星卡的公開拍賣最高紀錄，也讓「抽卡改命」這句話再次被驗證。

這張話題卡之所以價格衝破天際，關鍵就在它的稀有度！卡面不只印有大谷翔平親筆簽名，還鑲嵌了一塊真正來自比賽實戰球衣的金色MLB Logoman標誌，而且是全球唯一的1/1，對收藏圈來說，這種等級的組合幾乎可遇不可求，完全就是夢幻逸品。

廣告 廣告

（圖／取自fanaticscollect IG）

更讓人津津樂道的是卡片的誕生過程！這張卡是由一個美國家庭在拆盒時幸運抽中，當下就被視為天選之卡，雖然一家人本身並非職業收藏商，但在確認市場價值後，仍決定將卡片交由 Fanatics Collect 拍賣，最終在短短時間內吸引全球藏家瘋狂競價，價格一路狂飆，正式寫下歷史。

（圖／翻攝自小紅書）

從拍賣結果來看，這不只是單純的高價成交，更象徵大谷翔平在球場與收藏市場的雙重影響力！結合MVP身分、歷史級表現與紀念意義，這張卡被視為能代表一個時代的存在，也難怪藏家願意用天價收藏。

（圖／翻攝自小紅書、取自fanaticscollect IG）

球迷看的是熱血，藏家看的是未來。這次300萬美元成交，再次證明頂級球星卡早已不只是興趣，而是一場高端收藏與資產價值的交會點！至於下一張能不能再複製這種「一抽翻身」的奇蹟，答案只有一句：市場永遠在等下一個大谷翔平。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒

「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影

鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！