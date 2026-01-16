抽到「軍魂部隊」！二兵收假「逃兵30天」變通緝犯 法官加判4個月

記者羅欣怡／桃園報導

桃園男抽到「軍魂部隊」入伍兩周就變逃兵，還遭地檢署通緝。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

桃園一名22歲吳姓役男，去年5月才剛入伍，抽中有「軍魂部隊」之稱的陸軍步兵257旅，沒想到6月第一次放假後，就再也沒回部隊，直接當起逃兵，一躲就是超過30天，直到被發布通緝才到案。桃園地方法院認為他嚴重破壞軍紀，判他坐牢4個月，可用12萬元罰金代替。

法院指出，吳男在2025年5月26日入伍，6月6日早上放假，依規定應在6月9日晚上9點前回營，但他不但沒出現，還躲到不明地點，剩下3個多月的兵役完全沒服。

部隊發現吳男失聯後，立刻通報憲兵處理，因為他超過30天未歸，最後由檢方發布通緝，才把人找回來。吳男到案後坦承，自己就是沒回營。

檢方痛批，吳男明明知道要回部隊，卻選擇逃避服役，不但增加部隊管理麻煩，也影響訓練和士氣，破壞軍隊紀律，要求法院從重處罰。

法官則認為，吳男身為現役軍人卻長時間當逃兵，確實影響部隊運作；不過考量他認罪、年紀還輕，最後判4個月徒刑，准許易科罰金，作為警惕。

