抽到800安慰獎！他好奇「大家尾牙都抽到什麼？」網曝經驗談

許多民眾參加尾牙最期待的是抽獎，不過每間公司規模、預算不同，獎品難免有落差，對此有網友也忍不住好奇「大家尾牙都抽到什麼？」在網上引來一票網友討論。

有網友在論壇Dcard以「大家尾牙都抽到什麼」為題發文，原PO表示，最近滑手機時，看到其他公司的尾牙忍不住心生羨慕，忍不住好奇其他網友的經驗談，「仔細想想我才抽到800元安慰獎，真的是狗都不要，想跟大家取暖」。

貼文一出，不少網友分享「一人兩萬塊，不用抽」、「抽到平板」、「安慰獎6000」、「沒抽獎，但一人發6000」、「直接給我們每個人六千元跟包車帶我們去吃到飽餐廳」、「普發一人三千」、「10萬現金」、「抽到現金獎，非常滿意」。

廣告 廣告

也有網友分享自身經歷安慰原PO「參加尾牙人數1萬8千人，根本抽不到東西」、「尾牙連抽獎都沒有的我」、「沒有尾牙，沒有年終」、「新人無法參加抽獎，還要當猴子上去表演給大家看」、「公司規定入職未滿一年不能抽獎」、「我尾牙還要自費吃飯勒」、「沒有尾牙沒有年終」、「我的傳產公司沒有辦尾牙，還不知道過年有沒有紅包」、「沒有尾牙，年終還分兩次發」、「尾牙還要自己出錢的我」。

衛福部國健署宣導，尾牙聚餐應避免勸酒這類的情緒勒索，讓不喝酒的人可以放心拒酒，並落實「酒逐飯飽三妙招」，讓春節聚餐可以吃好、吃巧、吃健康：

第一招：酒品限量供應，敬酒改用白開水，就能千杯不醉。

第二招：上菜先上水果、蔬菜，改變飲食習慣，就從今夜起。

第三招：酒後不開車，安全平安回家。

撰稿：吳怡萱

Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。 ※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959



