抽到Lulu捧花！曾莞婷辣露美腿「尋找真愛」被打槍 竟轉頭向他告白

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星曾莞婷近幾年除了參與戲劇演出外，還橫跨綜藝主持，演藝事業攀上顛峰，然而，單身的她在上週參加Lulu婚宴時，幸運抽中捧花引發話題，有趣的是，她昨錄影笑說在「現場尋找真愛」，豈料卻慘被打槍。

曾莞婷昨（31日）穿著一套白色短裙套裝參加過年特別節目錄影，辣露一雙纖細長腿，展現絕佳好身材，她也分享在找觀眾上台玩遊戲的環節，「千挑萬選尋找真愛」，結果挑上來的觀眾竟是男星偉晉的粉絲，對方還當場跟偉晉告白，讓曾莞婷看了忍不住直呼：「我的捧花是不是沒效力」。

貼文曝光吸引眾多網友留言，「在現場笑哭，姐太會挑」，還有網友留言祝福曾莞婷，表示相信對的人會很快出現，此話也釣出曾莞婷回應，坦言「其實我一點都不急」。

曾莞婷透露「現場尋愛」失敗。（圖／翻攝自曾莞婷Threads）

