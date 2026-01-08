抽加熱菸有助戒菸？ 國健署闢謠：無法降低心肺損害風險

▲ 示意圖／資料照

台北市 / 林李翰 綜合報導

衛福部於去年批准加熱菸產品，針對2家業者提出的14項加熱菸申請案「有條件通過」，目前超商等通路也能購買。針對民眾誤以為改抽新興菸品有助於戒菸，國民健康署闢謠，新興菸品絕非「減害」選擇，對於心肺的危害不亞於傳統紙菸，甚至增加戒菸難度，仍含有乙醛、甲醛等因為熱裂解所產生的致癌毒素。

台灣首批經衛福部核准的加熱菸產品，在2025年10月17日正式在連鎖超商（如全家、7-11）上架販售。經國健署審核通過的2家業者共14項加熱菸產品（菸彈／菸柱及組合元件）獲核定。

國健署今（8）日發新聞稿指出，新興菸品絕非「減害」選擇，對於心肺的危害不亞於傳統紙菸，甚至增加戒菸難度，呼籲民眾勿受行銷誤導，唯有拒絕所有菸品、積極戒菸，才是保護健康的唯一方法。

國健署表示，研究發現，即使短暫使用新興菸品，也會立即引起動脈僵硬度增加、血壓升高，並顯著增強血小板的血栓形成能力，長期使用會提高動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。使用新興菸品無法降低對心肺功能的損害風險，不論是傳統紙菸或新興菸品，均對健康構成嚴重威脅。

國健署強調，民眾常誤以為改抽新興菸品有助於戒菸，然而日本長期研究指出，有意戒菸者若使用新興菸品，其成功戒菸的可能性顯著較低；更嚴重的是，新興菸品容易誘使已戒菸者「破戒」，曾戒菸者若接觸新興菸品，其重新吸食紙菸的風險增加了1.54倍 。

最後，國健署提醒，無論是傳統菸品還是新興菸品，皆對健康有害，二手、三手菸菸害也會影響他人健康，拒絕誘惑不接觸菸品，才是最佳的選擇。

※《華視新聞網》提醒您，吸菸有礙身體健康，戒菸專線0800-636363※

