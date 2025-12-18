抽卡決定你的劇單！Disney+陪練2026職場生存術
Disney+特別攜手人氣通靈頻道《仙姑行不行》，以神佛卡牌為靈感，為不同職場困擾量身打造專屬片單。只要在心中默想一個2026年希望克服的職場挑戰、或想完成的事業目標，並從四張牌中選一張最有感覺的圖片，就能找到Disney+為你量身打造的職場開運片單。其中，包含《韓國製造》中玄彬的「贏不厭詐」、《暴風圈》中全智賢展現的「亂世識人智慧」、還有《操控遊戲》池昌旭堅持正義的熱血等「職場前輩」，讓觀眾從故事中汲取智慧，為新的一年儲備滿滿職場戰鬥力。
卡牌A：月老星君——相信自己是「養成系」明日之星
2026或許不是你爆發年，卻是養成實力的一年。選擇這張牌的你在人際、合作中可能遇到瓶頸，月老星君提醒：事業方面先「不要急」，未來五年將是事業發展的關鍵期，累積實力、長線布局，成果一定會慢慢浮現。推薦：《韓國製造》、《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》。
《韓國製造》：在這部由「叔系男神」玄彬、鄭雨盛領銜主演的犯罪驚悚劇中，玄彬身為中央情報部的課長，卻深知要站上最高位才能保護自己與家人，他前期隱忍上司的打壓與不信任，明知有人要陷害自己仍將計就計，默默累積人脈與資源，找準時機反將一軍，12月24日鎖定Disney+ 看玄彬究竟如何爬上權力頂峰，理解放長線釣大魚、有長遠的眼光才能在職場上爬得高的真諦！
《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》：橫掃4.5億票房的超熱血動畫電影相信大家都不陌生！本次將鏡頭對準身高168公分的控球後衛宮城良田，背負著與過世兄長相同的夢想「籃球」努力前行，他沒有先天優勢、沒有主角光環，卻拚盡全力努力，終於在關鍵的山王工業決戰迎來屬於自己的舞台，看完絕對會給帶你在職場上繼續耕耘、等待時機的動力。
卡牌B：關聖帝君——「選擇性耳聾」才是你的職場生存之道
選擇這張牌的人，多半最近心容易被他人的言語、猜測與情緒影響，因此關聖帝君提醒你「心要清明，別被雜音帶走」，懂得明辨是非、專注事實，只聽取忠言，忽略無意義的批評，才能穩健前行。推薦：《暴風圈》、《揭密最前線》
《暴風圈》：學習如何在亂世中識人也是重要的職場生存之道，諜報韓劇《暴風圈》中主角全智賢身處政治暴風圈中心，她為了找出丈夫被謀殺的真相、以及拯救國家的人民，面對不看好與陷害仍堅持參選總統，全智賢只信任該信任的人、做該做的事，面對他人質疑總是冷靜應對，從不過度解釋、只用行動證明，看完你會懂「辨別真假比討好所有人重要」，即使在職場上也可以成為像全智賢一般的大女主。
《揭密最前線》：改編自真實事件的韓國新聞劇，金憓秀、鄭星一做為新聞節目「Trigger」團隊成員，他們不惜深入邪教陣營、即使被槍抵著腦袋也毫不退縮，面對「只是做個節目，有必要這樣嗎?」的輿論，仍明辨是非、揭發弊案，看完你絕對會被「Trigger」小組勇往直前的魄力折服，理解「真正的專業不需要向雜音解釋」。
卡牌C：中壇元帥（三太子）——「拒絕內耗」才能把握機會
2026最大的敵人是自己的拖延症，抽到這張牌的人，可能面臨難做決定、或太執著於自己的想法的狀態。職場中拖延比錯誤更可怕，若經常過度猶豫，擔心得罪人或做錯事，反而會讓小問題變大、錯失好機會，放下成見做出決定，在事業上才會有所突破。推薦：《狂醫魔徒》、《宇宙MARRY ME?》
《狂醫魔徒》：拿下IMDb 8.1好評的醫療驚悚劇《狂醫魔徒》由朴恩斌、薛景求飾演相愛相殺的天才師徒，朴恩斌從醫學院學生時期總是毫不猶豫的爭取機會、到長大後面對挑釁自己的人原地發瘋，比起解決問題，她直接手起刀落解決「有問題的人」。朴恩斌從不屈服、清楚知道自己想要什麼，「瘋批演技」不但掀起追劇狂潮、更讓她奪下全球OTT大獎的最佳女主角，當你看完朴恩斌的演出，必能理解職場上拒絕內耗、當機立斷的形象比起優柔寡斷更能生存。
《宇宙MARRY ME?》：口碑收視雙收的愛情喜劇，講述崔宇植、庭沼珉「先婚後愛」的爆笑故事，庭沼珉在劇中本和男友準備步入婚姻，卻意外發現未婚夫的婚外情，比起默默流淚，庭沼珉果斷解除婚約、在咖啡廳痛批渣男，更在工作上面對他人刻意刁難時直接回擊「不好意思，但我是會看水準挑同事的」，這種即時止損、勇於表達的性格，或許會是你2026年的職場新典範！
卡牌D：千手千眼觀世音菩薩——「直覺系」天選之人
其實你早就知道該怎麼做，只是不相信自己！2026年菩薩提醒你，要學會傾聽內在聲音、相信自己的直覺與本心，保持正念並付諸行動，便會得到貴人相助。推薦：
《操控遊戲》、《金牌得主》
《操控遊戲》：動作男神池昌旭就是品質保證！被譽為「年末最爽動作韓劇」，劇中外送員池昌旭被誣陷入獄，更因莫須有的「強姦罪」遭獄友欺凌，即便如此他依然對伸張正義、奪回他的人生有堅定執念，他的正直不只讓前獄友願意全力支持他的復仇之路，更讓他一步步靠近這場陰謀背後的黑暗權力中心。相信看完你會懂，只要信念夠強，全世界都會幫你，新的一年不妨聽從自己的內心。
《金牌得主》：新的一年，相信本心、設下夢想並勇敢追逐吧！在「5歲不起步就太晚了」的花滑世界裡，平時笨拙的11歲女孩結束祈卻堅信自己能在滑冰領域闖出一片天，她的執著與努力，讓前選手明浦路司深受感動，決定成為她的教練，全力替小祈完成夢想。首季上線後斬獲眾多好評、網友感動直呼「只要你還有夢想就一定要看」！
看更多 CTWANT 文章
沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話
45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」
新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 58
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 5
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 8
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 6
綠營稱「在野獨裁」！劉寶傑傻眼回這句
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，還發影片稱國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。資深媒體人劉寶傑昨（16）日直言，從1994年開...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 103
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 32
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 138
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 8 小時前 ・ 97
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 2
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 554
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 61
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 169
午後變天！1圖看降雨時程「這天起全台有雨」 下波冷空氣恐持續到跨年
東北季風今（17）日午後抵達，乾冷將逐漸轉為濕冷！天氣風險分析師吳聖宇表示，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地下半天起降雨情況會變明顯，到了週末雨區擴大，全台都有雨。下週後半則可能有較活躍冷空氣南下，氣溫將進一步下降，並持續到年底，提醒民眾留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3