抽屜翻出「威而鋼」以為老公外遇！ 真相是肺動脈高壓用藥

立達徵信社日前分享一則令人意外的故事，一名中年婦人在丈夫的抽屜翻出壯陽藥「威而鋼」，由於夫妻長時間未有親密互動，她一度懷疑丈夫可能外遇，於是決定委託徵信社協助調查。然而，得知真相後卻完全出乎她的意料。

中年婦人懷疑丈夫外遇，委託徵信社協助調查。（示意圖／pixabay）

立達徵信社在臉書粉專發文指出，「懷疑另一半外遇，你會怎麼做？」委託人為一名中年婦人，日前在打掃家裡時，無意間翻出一個透明夾鏈袋，裡面裝著幾顆藥丸，袋子上還寫著「Sildenafil」，沒想到她上網一查，跳出的都是「威而鋼」、「壯陽藥」等字眼。

婦人心生懷疑，認為丈夫可能有外遇，因此委託徵信社。然而，經立達徵信社調查後發現，丈夫生活規律且單純，平時幾乎沒有應酬，完全看不出有任何外遇跡象，唯一不尋常的，是某天他和委託人說要加班，實際上是前往大醫院就診。

深入查證後，才發現丈夫因出現呼吸困難、胸悶心悸等症狀就醫，被診斷出罹患「肺動脈高壓」，醫師開立的「Sildenafil」是治療該疾病的處方藥，作用為血管擴張。但丈夫為了不讓家人擔心，將藥袋丟了，並把藥物分裝後僅用手寫英文標示。

丈夫為了不讓家人擔心，將藥袋丟了，並把藥物分裝後僅用手寫英文標示。（圖／翻攝自立達徵信社臉書）

婦人得知真相後既震驚又愧疚，氣丈夫隱瞞病情，但同時也慶幸自己沒有在第一時間就對如此體貼的丈夫生氣質問。最終，她與丈夫坦誠溝通，解除誤會，並表示願意陪伴丈夫接受治療，一起度過難關。

立達徵信社表示，「從這個案例可以知道，在真相沒被確認之前，每一個你以為的線索，都有可能只是巧合；每一個你害怕的畫面，也可能與事實完全不同。」提醒大家在面對可能的外遇疑慮，切勿未查明就妄下結論。

